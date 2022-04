Ministério das Relações Exteriores citou a Comissão Consultiva de Relações Exteriores para a decisão sobre a disputa com a Nicarágua

O conflito com a Nicarágua sobre porções territoriais do mar no Caribe, e para o qual em 2013 o regime de Daniel Ortega iniciou litígios perante o Tribunal Internacional de Justiça, que tem sede em Haia (Holanda), é a principal razão pela qual o Ministério das Relações Exteriores, também o O Ministério das Relações Exteriores, também o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, agendou uma reunião com a Comissão de Relações Exteriores para esta sexta-feira, às 8h.

Deve ser lembrado que esta delegação é composta pelos congressistas das segundas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado, ex-presidentes da Colômbia e delegados do governo.

Precisamente o senador Antonio Sanguino relatou em vários meios de comunicação do país sobre esse encontro para o qual há muitas expectativas.

“Nesta sessão, ouviremos sobre a decisão sobre supostas violações no Mar do Caribe, proferida pela Corte Internacional de Justiça de Haia, que corresponde a uma ação movida pela Nicarágua contra a Colômbia. Esperamos que essa decisão não seja contrária aos interesses de nossa nação”, disse o congressista na La W Radio.

Segundo o próprio Sanguino, a questão do conflito na Europa Oriental, que tem a diplomacia mundial no limite, também será discutida.

“Conheceremos a posição da Colômbia no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Também seremos informados das relações com os Estados Unidos. Espero que os ex-presidentes da república possam comparecer”, citaram na Rádio Caracol o que disse o senador.

No final de março, o Ministério das Relações Exteriores informou que já havia uma data para ouvir a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre duas ações impostas pela Nicarágua e pela Colômbia.

É importante notar que o veredicto do Tribunal de Haia não implicará nenhuma mudança nos mapas de nenhum dos dois países envolvidos no litígio, como aconteceu em 19 de novembro de 2012.

Nessa ocasião, a Colômbia manteve a soberania sobre o continente de San Andrés, Providencia e sete chaves ligadas ao departamento — Albuquerque, Bajo Nuevo, Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana e Serranilla — mas perdeu uma parte significativa do mar para a Nicarágua e conservou apenas doze milhas náuticas da água que os rodeia territórios.

A decisão pendente do Tribunal de Haia está relacionada a supostas violações de direitos soberanos e espaços marítimos no Mar do Caribe pela Colômbia, acusada pelo governo de Daniel Ortega desde 2013.

De acordo com a Nicarágua, a Marinha Nacional da Colômbia continua operando em águas do Mar do Caribe que não fazem mais parte de sua jurisdição. Além disso, eles dizem que a emissão do Decreto 1946 de 2013, que estabelece a Zona Contígua Integral do Arquipélago, o Governo da Colômbia omite as mudanças que deveriam ter ocorrido no mapa após a decisão.

Em resposta a essa demanda, a Colômbia rebateu o país centro-americano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, “a Nicarágua violou os direitos de pesca artesanal dos habitantes do arquipélago, em particular da comunidade Raizal, de acessar e operar seus bancos de pesca tradicionais”.

Além disso, teria sido emitido um decreto naquele país que seria contrário ao direito internacional e procuraria adicionar ainda mais áreas marinhas do que já havia conquistado em tribunal, em detrimento da Colômbia.

Para resolver esta disputa, o Tribunal de Haia convocou várias audiências orais — presenciais e virtuais — entre 20 de setembro e 1º de outubro do ano passado. Em nome da Colômbia, além dos advogados de defesa, falaram a vice-presidente e ministra das Relações Exteriores, Marta Lucia Ramírez, o governador do departamento de San Andrés e Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, a Marinha Nacional e o representante da comunidade Raizal Kent Francis James.

A equipe que interveio em defesa da Colômbia defendeu os direitos tradicionais de pesca da comunidade raizal - cujos cardumes de peixes estavam fora das 12 milhas náuticas estipuladas na decisão anterior - alegada violação dos direitos da Nicarágua em relação à Colômbia em relação ao Mar do Caribe, proteção da soberania colombiana, a proteção do ecossistema marinho e a guerra contra as drogas.

Por sua vez, espera-se que o regime de Ortega apresente qualquer evidência que tenha sobre as supostas violações do espaço marítimo que a Colômbia cometeu desde a emissão da sentença em novembro de 2012.





