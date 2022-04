Milionários devem vencer La Equidad nesta sexta-feira se quiser garantir um lugar na próxima fase do campeonato colombiano

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

Com a derrota no dia passado, Millonarios perdeu o topo do torneio que agora pertence ao Atlético Nacional após sua vitória contra o Patriotas como visitante. Enquanto isso, o La Equidad empatou sua partida anterior contra o Deportivo Cali com um placar de 0-0. O Blues and the Green Capital se reunirá nesta sexta-feira, 8, às 8:00 da noite. A partida correspondente à 15ª data da Liga Betplay 2022 será disputada no estádio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios não quer se arrepender de mais uma queda: 2 a 3 terminaram sua partida contra o America de Cali. Nos quatro dias anteriores, seus resultados foram variados: ele venceu três partidas e perdeu a mencionada para a equipe verde. Por seu turno, o La Equidad nos últimos jogos disputados conquistou uma vitória e três empates.

As últimas cinco vezes que eles se encontraram no torneio tiveram todos os resultados possíveis. O time da casa acumulou duas vitórias, o mesmo valor para a equipe que atuará como visitante. Em apenas uma partida, eles terminaram uniformemente no placar.

O Millonarios FC está em terceiro lugar e tem 29 pontos (9 PG - 2 PE - 3 PP), portanto, uma vitória garantiria sua participação no home run final do campeonato. Enquanto La Equidad adicionou 19 unidades e está em décimo lugar no torneio (4 PG - 7 PE - 3 PP), começa a esgotar a margem de perdas para avançar para a próxima rodada do torneio.

Esportes Tolima-Golden Eagles

Dia: 09/04

Hora: 16:05

Estádio: Estádio Manuel Murillo Toro

Transmissão: Win/Win +

União Magdalena-Patriotas Boyaca

Dia: 09/04

Hora: 18:10

Estádio: Estádio Sierra Nevada

Transmissão: Win/Win +

Cali-júnior

Dia: 09/04

Hora: 20:15

Estádio: Estádio Desportivo de Cali

Transmissão: Win +

Envigado-Independente Santa Fe

Dia: 10/04

Hora: 15:00

Estádio: Estádio Polideportivo Sur

Transmissão: Win +

Atlético Nacional América de Cali

Dia: 10/04

Hora: 17:30

Estádio: Estádio Atanasio Girardot

Transmissão: Win +

Aliança Independente de Petróleo Medellín

Dia: 10/04 Hora: 19:35

Estádio: Estádio Daniel Villa Zapata

Transmissão: Win +

Onças de Córdoba-Once Caldas

Dia: 11/04

Hora: 17:30

Estádio: Estádio de Futebol Jaraguay de Montería

Transmissão: Win/Win +

Esportes Pasto-Deportivo Pereira

Dia: 11/04

Hora: 19:40

Estádio: Estádio Departmental Libertad

Transmissão: Win/Win +

Atlético Bucaramanga-Cortulua

Dia: 12/04

Hora: 19:40

Estádio: Estádio Alfonso Lopez

Transmissão: Win/Win +

