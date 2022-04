'Mexicanizaron' para Coldplay com memes virais engraçados: “Você pode se inscrever agora”

O Coldplay, a banda do Reino Unido que veio ao México para oferecer grandes shows, já é muito mais do que uma banda de pop rock, agora eles se tornaram um dos memes mais publicados da época, tornando-os completamente mexicanos.

O Coldplay passou quase 14 dias com suas respectivas noites no México devido à sua mais recente turnê mundial Music Of The Spheres, que passou por três estados da República desde o final de março de 2022 e até agora.

No México, começou nos dias 25 e 26 de março no Estádio BBVA em Monterrey, em Nuevo León, que esgotou completamente. Nestes, como em toda a turnê, eles foram acompanhados por Carla Morrison, artista mexicana como o ato de abertura.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

A data se seguiu no Estádio Akron, em Guadalajara, em 29 de março, e então, eles abriram três concertos históricos no Fórum Sol do Autódromo Hermanos Rodriguez na Cidade do México. As datas escolhidas foram 3, 4, 6 e até 7 de abril de 2022. Todos os locais foram vendidos.

Não se sabe ao certo se eles ainda estão no México, mas depois de duas semanas, provavelmente mais se eles chegaram mais cedo, em território mexicano, os fãs poderiam assumir que adotaram várias atitudes, truques ou segredos que só podem ser vistos neste país.

Isso imediatamente se tornou uma tendência do Twitter, na qual os membros do Coldplay estavam envolvidos em situações da vida cotidiana nas principais capitais do país, nas quais eles foram fantasiosamente adiante.

Estes foram alguns dos melhores, e eles até adicionaram montagens na imagem:

Os caras do Coldplay estão no México há tanto tempo que, com seus pontos, tiraram sua casinha Infonavit.

Os do Coldplay estão no México há tanto tempo que já foram para Tepis para suas respectivas Licuachela.

O pessoal do Coldplay está no México há tanto tempo que, se você disser bom dia para eles, eles respondem “tarde, agora”.

O pessoal do Coldplay está no México há tanto tempo que já diz “Aí vem seu tio” quando o engenheiro de áudio chega para cumprimentá-los.

As pessoas do Coldplay estão no México há tanto tempo que até dizem “não, obrigado” quando alguém lhes pede esmolas.

Os Coldplay já são elegíveis para oficiais de votação nas consultas.

Os do Coldplay estão no México há tanto tempo que já pedem o milho com pimenta do qual coça.

Os do Coldplay agora podem concorrer a uma delegação/já podem votar na revogação do mandato/adivinhar quem vai concorrer.

O pessoal do Coldplay está no México há tanto tempo que já colocou baldes cheios de cimento para reservar seu espaço de estacionamento quando voltarem do show.

O pessoal do Coldplay está no México há tanto tempo já tem essa (marca da vacina) no braço.

Não foi o único meme em que eles estavam envolvidos. Mais uma vez, o nome Alfredo Adame liderou as tendências cômicas no México, já que quem foi candidato a deputado federal novamente estrelando uma briga pública. Como esperado, a luta se tornou viral nas redes sociais e todo tipo de zombaria e memes foram desencadeados contra o ator.

Um dos últimos a se tornar tendência foi um vídeo produzido por um usuário no qual, além de estar em câmera lenta e ao contrário, uma cena da luta, foi acompanhado por música do Coldplay.

A edição rapidamente se tornou viral e alcançou milhares de reações, pois combinou dois temas atuais e os uniu para resultar em um vídeo cômico, onde também podemos ver em detalhes como Adame tropeçou em cadeiras e caiu no chão.

