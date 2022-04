Martin Liberman reagiu aos elogios de Aníbal Torres a Adolf Hitler: Bruto e ignorante!

O chefe do PCM, Aníbal Torres, está envolvido em uma polêmica — a tal ponto que eles estão pedindo sua partida — de um grande setor de cidadania peruana e internacional por seus comentários em que elogiou o genocídio nazista Adolf Hitler por definindo-o como um bom exemplo de gestão na construção de auto-estradas na Alemanha durante os primeiros anos de seu mandato, na década de 1930.

“Em uma ocasião, Adolf Hitler visita o norte da Itália e Mussolini mostra-lhe uma auto-estrada construída a partir de Milão. Hitler viu isso, ele foi para o seu país e o encheu de autoestradas, aeroportos e fez dela a primeira potência econômica do mundo”, disse o premier, embora sua versão seja imprecisa, já que Konrad Adenauer, que era prefeito de Colônia (1917-1933), propôs a construção de várias rodovias . Os eventos ditos pelo primeiro-ministro ocorreram durante o conselho descentralizado de ministros, que ocorreu na região de Junín.

Embora mais tarde ele tenha tentado retrair e 'esclarecer' a que se referia, suas declarações já fazem parte das críticas generalizadas. Além das declarações apresentadas pelas embaixadas de Israel e da Alemanha, um comentarista esportivo se juntou às críticas. Este é Martin Liberman, um jornalista esportivo da Argentina, que escreveu palavras fortes contra o premier peruano em sua conta oficial no Twitter: “Bruto e ignorante!” .

A declaração do jornalista já se tornou viral em sua conta oficial a ponto de ter mais de mil curtidas e comentários nos quais apóiam sua opinião pessoal contra as declarações de Aníbal Torres. Alguns chamam isso de “constrangimento internacional”.

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

MAIS CONTROVÉRSIAS PRINCIPAIS

Ontem de manhã, em uma entrevista na Blu Radio na Colômbia, o advogado também chamou a imprensa de “golpe” e previu que estamos participando os últimos dias do governo de Pedro Castillo, embora o chefe de Estado não tenha mencionado nada sobre qualquer renúncia de seu cargo.

“Bem, tudo é possível no Perú. Repito que isso não é novidade no país. Tivemos cinco presidentes e três congressos em cinco anos. Tentamos superar, tentamos dialogar com a outra parte, mas a parte oposta só olha para o interesse deles, que são monopólios e oligopólios”, disse à estação de rádio.

Isso espalhou o boato de que ele havia apresentado sua renúncia do cargo, notícia que ele negou em uma coletiva de imprensa à tarde. No entanto, outro comentário do premier não foi bem no setor de interiores. Acontece que Torres criticou o trabalho e o treinamento da Polícia Nacional Peruana, chamando-a de “deficiente”.

“Nossa polícia , devemos admitir, não existe em número suficiente. Por outro lado, sua preparação, nós também a reconhecemos, é deficiente”, disse. “Eu só dou um exemplo, a mídia também viu aqui no exterior que sete policiais não podem prender uma pessoa”, acrescentou.

A reação foi rápida e o titular da Mininter, Alfonso Chávarry, respondeu às críticas de Torres à central nuclear. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. No Perú há democracia e todos falam o que pensam e eu vou dizer que não concordo com essa posição porque conheço a Polícia Nacional em segundo plano. É uma instituição histórica com grandes profissionais e homens, uma instituição que em um momento em que o Perú a salvou”, disse no início de seu discurso.

CONTINUE LENDO