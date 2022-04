Jorge Montoya faz mea culpa: “Estou no congresso porque recebi o voto de pessoas que moram na cidade”

Jorge Montoya decidiu ir para a frente e pedir desculpas, depois de derramar algumas expressões questionáveis sobre as pessoas que moram na cidade. Como pode ser lembrado, o congressista da Renovação Popular foi a favor da medida imposta pelo presidente Pedro Castillo de decretar o toque de recolher durante todo o mês de abril 5, já que tinha informações de que se pensava que um grupo de pessoas iria “descer das colinas” para saquear Lima.

“A medida é muito difícil, muito drástica e foi porque a informação que está disponível, a menos que tenha chegado aos meus ouvidos, é que hoje eles estavam planejando saquear Lima, descer das colinas para saquear a cidade, não só aqui, mas em diferentes partes do país, mas a capital é um lugar emblemático e deve ser protegido”, disse ele à mídia da imprensa, fora do Congresso da República.

“Não é o melhor momento para dar, nem a forma como foi dado o melhor, mas acho que medidas dessa natureza ou semelhantes a esta devem ser tomadas para controlar o transbordamento popular”, acrescentou.

Diante disso, nesta quinta-feira ele decidiu gravar um vídeo e compartilhá-lo em suas redes sociais, pedindo desculpas por essas expressões que foram fortemente criticadas.

O congressista fez um mea culpa e saiu para se desculpar após expressões infelizes.

“Caros compatriotas, em 5 de abril, dei algumas declarações infelizes quando chego ao congresso para tentar informar que veria possíveis distúrbios na cidade de Lima e mencionei que as pessoas iriam descer das colinas. Essa expressão foi mal interpretada, minha intenção era não ofender ninguém. Peço desculpas por isso. Estou no congresso porque recebi o voto de vocês, das pessoas que vivem ao redor da cidade em San Juan de Lurigancho, em Villa María del Triunfo em Comas, em San Martín de Porres. Quero pedir desculpas a você se fiz você se sentir mal com minhas expressões ”, disse.

“Apoiamos e promovemos todas as iniciativas para desafiar e censurar os ministros não representáveis que este governo nomeou. Como bancada e de forma pessoal, promovemos a vaga presidencial porque é a única saída dessa crise que o presidente Castillo gerou. Nunca desistiremos do nosso princípio defendendo a democracia e a nossa pátria e tirando-a dos extremismos radicais e obsoletos que nos governam hoje”, acrescentou.

Antes de concluir, ele garantiu que está comprometido em lutar por causas justas e defender aqueles que mais precisam.

“Nosso compromisso é e será com todos os peruanos. Sempre estaremos protegendo os direitos dos mais pobres e vulneráveis, aqueles que legitimamente exigem a presença imediata do Estado. Minha luta e sacrifício desde o Congresso é dedicado aos compatriotas que têm menos e que merecem uma melhor qualidade de vida , com eles é meu compromisso eterno. Viva o Perú!” , terminou.

MONTOYA TINHA INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DO PNP.

Depois de apoiar a irremovibilidade apresentada pelo presidente Pedro Castillo, o legislador garantiu que tratou de informações da Polícia Nacional Peruana (PNP) sobre saques e atos violentos que aconteceram na cidade.

“Se eles têm todas as pessoas andando pela cidade, pessoas inocentes caem como dano colateral e isso deve ser evitado. Essas soluções nunca podem ser apreciadas, sejam elas boas ou ruins, até o fim. Quando eles terminarem, você pode analisar se foi bom ou ruim, enquanto isso você tem que tentar entender a situação pela qual o país está passando. Só porque eles não estouraram uma loja na nossa frente agora não significa que não tenham feito isso atrás do quarteirão e outros vizinhos tenham sofrido com essa questão”, disse.

O deputado disse ter informações da polícia de que Lima estava planejado para ser saqueado hoje. | VÍDEO: Twitter

