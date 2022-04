Joe Biden disse que a Rússia cometeu “uma atrocidade horrível” em Kramatorsk

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

O presidente dos EUA, Joe Biden, acusou a Rússia de ter cometido uma “atrocidade horrível” depois de menos 50 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas na sexta-feira no bombardeio da estação ferroviária na cidade ucraniana oriental de Kramatorsk.

“ O ataque a uma estação ucraniana é uma nova atrocidade horrível cometida pela Rússia, afetando civis que estavam tentando sair e ficar seguros ”, disse o presidente no Twitter.

Um ataque hoje à estação ferroviária na cidade de Kramatorsk, no Donbass controlado pelo Exército ucraniano e envolvendo quase 4.000 civis que queriam fugir da região, matou pelo menos 50 pessoas e feriu 87, um massacre que Kiev atribui às forças russas.

O chefe da Administração Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, destacou que há cinco crianças entre os falecidos.

Até agora, 98 pessoas foram transferidas para hospitais, das quais 16 eram crianças, 46 mulheres e 36 homens. Doze desses cidadãos morreram no hospital e 38 na estação, disse ele.

De acordo com o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, no momento do impacto do míssil “a população estava sendo evacuada e havia quase 4.000 civis na estação, a maioria mulheres e crianças”.

De acordo com fotografias e vídeos publicados pelas autoridades locais e pela estatal ucraniana Ukrzaliznytsia, corpos sem vida são vistos em frente à estação e perto da plataforma entre manchas de sangue, malas, mochilas, bichos de pelúcia e carrinhos de compras.

“Russos desumanos não abandonam seus métodos. Não tendo força e coragem para nos enfrentar no campo de batalha, eles cinicamente exterminam civis”, disse o presidente ucraniano Volodymir Zelensky ao Facebook.

“Foi assim que a Rússia veio proteger o Donbass, sua maneira de entender a proteção da população de língua russa”, disse ele também ao Parlamento finlandês.

O ataque ocorreu no momento em que as autoridades locais pediram aos habitantes da região que deixassem o leste do país o mais rápido possível, diante da ofensiva russa final que Kiev acredita que ocorrerá em questão de alguns dias em todo o Donbass.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

A Unicef forneceu hoje equipamentos médicos e produtos de emergência a Kramatorsk para responder à “rápida deterioração” da situação nas regiões orientais do país. Quando o ataque ocorreu, uma equipe estava a apenas um quilômetro da estação de trem.

Kramatorsk é a principal base militar do exército ucraniano na região e chave junto com a cidade de Izium (Kharkov), que já controla, e Sloviansk, na estratégia russa de assumir todo o Donbass.

É ao longo deste eixo, que começa na sitiada Kharkiv, que as tropas russas querem avançar para o sul e envolver as forças ucranianas ao norte de Donetsk.

“Os nazistas russos dispararam com mísseis Tochka-U na estação ferroviária de Kramatorsk, de onde os trens de evacuação levam os habitantes da região para lugares mais seguros na Ucrânia partem de forma organizada”, disse Kyrylenko.

“Para eles, a vida das pessoas é apenas uma moeda de troca e uma ferramenta para alcançar seus objetivos cínicos”, disse.

Segundo o presidente da estatal ucraniana Ukrzaliznytsia, Alexander Kamyshin, foram dois mísseis que atingiram a estação.

Um dos supostos mísseis usados no massacre estava inscrito de um lado “za detéi” (por crianças), de acordo com uma fotografia publicada por Kamyshin no Telegram.

