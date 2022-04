Invasão da Rússia LIVE: A OMS confirmou cerca de cem ataques à infraestrutura de saúde na Ucrânia

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body of the civilian lies near destroyed houses in Borodyanka, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kyiv region, Ukraine, April 5, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

A cidade de Borodianka se junta à lista de regiões onde as tropas russas causaram um massacre de civis na tentativa de invadir o território da Ucrânia. O presidente Zelensky disse que o que aconteceu na região é “muito mais horrível” do que a situação descoberta na cidade vizinha de Bucha.

Kiev também denunciou os soldados do Kremlin bloqueando trens que estão evacuando a população do leste da Ucrânia, uma área em que se acredita que a força dos ataques esteja concentrada nos próximos dias.

Quase 50 dias após o início dos ataques, a Rússia reconheceu ter sofrido “baixas significativas” entre os seus militares destacados na Ucrânia e garantiu que continuará a “defender os seus interesses” depois de ter sido suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em declarações do Porta-voz do Kremlin.

Enquanto a comunidade internacional implementa novas sanções contra a Rússia por agressões contra a Ucrânia.

Aqui está o minuto a minuto da invasão russa da Ucrânia (horário da Ucrânia, GMT +3):

Sexta-feira, 8 abril

5:00: Pelo menos 26 corpos foram recuperados dos escombros de duas casas na cidade ucraniana de Borodyanka, informou a procuradora-geral ucraniana Irina Venediktova em seu perfil oficial no Facebook.

“Somente sob os escombros de dois prédios de apartamentos bombardeados, 26 corpos foram recuperados. O inimigo insidiosamente infligiu ataques aéreos à infraestrutura habitacional à noite, quando havia um número máximo de pessoas em casa”, disse, após visitar a cidade.

Nesse sentido, assegurou que “o objetivo era exclusivamente a população civil”. “Não há uma única instalação militar aqui”, disse, acrescentando que “evidências de crimes de guerra russos” estão “em todos os momentos” na cidade devido aos restos de bombas de fragmentação, mísseis e lançadores de foguetes.

4:15: Os Estados Unidos emitiram sanções contra o maior produtor mundial de diamantes, Alrosa, e a empresa de construção naval, reparo e manutenção United Shipbuilding Corporation (USC) em resposta à invasão russa da Ucrânia.

“Essas ações, tomadas com o Departamento de Estado e em coordenação com nossos aliados e parceiros, refletem nossos esforços contínuos para restringir o acesso do Kremlin a ativos, recursos e setores da economia que são essenciais para fornecer e financiar a brutalidade de Putin”, disse o secretário adjunto do Tesouro para Terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson.

3:35: O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que as autoridades federais da Alemanha alocarão 2 bilhões de euros este ano para acomodação e integração de refugiados ucranianos que estão recebendo asilo no país.

Após uma reunião de várias horas, as autoridades alemãs concordaram que os refugiados ucranianos receberão benefícios básicos de segurança a partir de junho. Assim, os estados federais receberão um montante de 2 mil milhões de euros este ano, disse o Executivo alemão em comunicado, conforme noticiado pelo jornal 'Sueddeutsche Zeitung'.

Dos 2 mil milhões de euros acordados, 500 milhões destinam-se a ser uma espécie de adiantamento para os Länder com o objetivo de proporcionar segurança básica aos refugiados da Ucrânia. Outros 500 milhões serão para apoiar os municípios com custos de acomodação.

3:00: O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, afirmou sua vontade de que a Ucrânia possa receber parte dos bens russos apreendidos pelas potências ocidentais para facilitar o processo de reconstrução do país.

Shmigal informou que as autoridades estão promovendo o Fundo para a Reconstrução da Ucrânia e que, dentro desse quadro, “trabalho ativo” já está sendo feito, de acordo com a agência Ukrinform.

O chefe do governo reconheceu que não existe um procedimento único para executar essa transferência de ativos russos, portanto, o trabalho será feito individualmente com cada país.

“Queremos receber alguns desses fundos nos próximos seis meses para começar rapidamente a reconstruir nosso país”, disse Shmigal, que também pediu à comunidade internacional que continue a apreensão de ativos.

Como o Departamento do Tesouro dos EUA lembrou em um comunicado, a Alrosa, uma empresa responsável por 90 por cento da capacidade de mineração de diamantes da Rússia, também foi sancionada pelo Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Bahamas.

2.20: O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, convocou o ataque de hoje do jornalista russo Dmitri Muratov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, que foi jogado tinta no rosto por uma pessoa desconhecida em Moscou quando estava prestes a pegar um trem.

“Isso é completamente inaceitável e mais um ataque à segurança dos jornalistas e à liberdade da mídia na Rússia”, disse Borrell em sua conta oficial no Twitter.

Parte de los destrozos causados por las tropas rusas en Izyum

2.00: O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou o “cinismo no final de cada discussão” com Vladimir Putin e afirmou que Vladimir Putin rejeitou explicitamente uma operação humanitária em Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

“Esse papel de diálogo com o presidente russo é ingrato, passo horas discutindo. O cinismo está no final de cada discussão, nunca há prazer... Mas é meu dever”, respondeu em sessão com leitores do jornal francês Le Parisien.

1.45: A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que conseguiu confirmar cerca de 100 ataques à infraestrutura de saúde na Ucrânia e pediu acesso humanitário à cidade sitiada de Mariupol.

“Até agora, a OMS verificou 103 incidentes de ataques a serviços de saúde, com 73 pessoas mortas e 51 feridas, incluindo pessoal de saúde e pacientes”, disse o chefe da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

1.19: “Aplaudo a votação esmagadora de hoje na Assembleia Geral da ONU para expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU”, disse Joe Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca. “Este é um passo significativo da comunidade internacional que demonstra ainda mais como a guerra de Putin transformou a Rússia em um pária internacional.”

“A Rússia está cometendo violações graves e sistêmicas dos direitos humanos. As forças russas estão cometendo crimes de guerra. A Rússia não tem lugar no Conselho de Direitos Humanos”, acrescentou. “Os sinais de pessoas sendo estupradas, torturadas, executadas, em alguns casos com seus corpos profanados, são um ultraje para nossa humanidade comum. As mentiras da Rússia não podem competir com a evidência inegável do que está acontecendo na Ucrânia”.

Notícias em desenvolvimento...

