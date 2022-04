INE ordenou a remoção de manchas do PAN e MC por expressões caluniosas em Tamaulipas e Aguascalientes

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Em cumprimento a uma decisão do Tribunal Eleitoral da Federação Judiciária (TEPJF), o Instituto Nacional Eleitoral (INE) emitiu providências cautelares para retirar duas medidas promocionais: uma do Movimento Cidadão (MC) e outra do Partido da Ação Nacional (PAN).

De acordo com a declaração do órgão autônomo, em ambos os casos, os promocionais serão retirados porque contêm tais crimes difamatórios, enquanto em um deles foi por alegação de crime ou ato falso.

No primeiro caso, o PAN denunciou o MC por calúnia, resultante da divulgação do promocional intitulado Contraste Aguascalientes, em sua versão para rádio e televisão, em detrimento do candidato azul e branco ao governo da entidade María Teresa Jiménez.

Esta queixa foi analisada pela Comissão de Reclamações e Reclamações do INE, que determinou que era inadmissível. No entanto, a Câmara Superior da TEPJF revogou o acordo de inadequação, argumentando que “existe um risco que transcende a maior imparidade de um direito ou de um princípio substancial em matéria eleitoral”.

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

Isso “deve ser protegido para evitar declarações que possam afetar negativamente o voto livre e informado”, uma vez que o anúncio incluía a seguinte frase: “Se foi assim que ela roubou como prefeita, imagine-se como governador”, que constitui preliminarmente a acusação de crime ou ato falso contra o candidato do PAN.

Portanto, a MC deve retirar esta promoção dentro de 12 horas e substituí-la por material genérico. Enquanto isso, o INE fará a ação correspondente informando as concessionárias que não divulgarem a promoção através do Gabinete da Direção Executiva de Prerrogativas e Partidos Políticos.

Por outro lado, no estado de Tamaulipas, o PAN foi condenado a retirar promocionais, desta vez por conter expressões caluniosas contra vários funcionários pertencentes ao partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

Esta denúncia foi apresentada pelo deputado de Morena, Erasmo González Robledo, por suposta calúnia na promoção CAM TAM S1 e CAM TAM S2, na qual se afirma que o deputado e outros personagens do partido estão ligados ao tráfico de drogas e fazem parte do crime organizado.

Entre as frases estão: “eles fazem parte do crime organizado” ou “Eles foram pagos por suas carreiras políticas, usaram seus aviões particulares, vans blindadas de luxo e muito mais”.

Os membros da Comissão determinaram que as providências cautelares solicitadas deveriam ser concedidas porque as frases acima mencionadas não encontram cobertura na liberdade de expressão e no direito à informação, uma vez que “poderiam constituir acusação de crime ou ato falso contra” o deputado” sem que haja um mínimo de veracidade em relação aos fatos que permitiriam que essas alegações fossem apoiadas”.

Portanto, o PAN foi condenado a substituir o material promocional por material genérico ou de reserva para o conteúdo CAM TAM S1 em sua versão televisiva, enquanto a Comissão determinou que no CAM TAM S2, continha expressões críticas de opinião da parte emissora sobre a forma como o Morena os governos se desenvolveram na região.

Portanto, a imputação de fatos ou crimes falsos a uma determinada pessoa não foi claramente notada na segunda promoção.

