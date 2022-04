Fotos de Britney Spears provocaram suspeitas de uma viagem a Playa del Carmen

Há vários dias, Britney Spears começou a compartilhar conteúdo em suas redes sociais, onde deu pistas de que está de férias no México. Embora ela não tenha exposto em qual praia está curtindo o mar, os usuários do Twitter e do Instagram afirmam que ela está em Playa del Carmen.

Desde o último dia 3 de abril, Britney compartilhou fotos e vídeos através do Instagram com seu noivo Sam Asghari, onde ela mostra seus dias na praia. Por ter mostrado algumas paisagens que, segundo os internautas, lembram Yucatan ou Quintana Roo, a maioria disse que poderia ser em Playa del Carmen.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Foi Ashgari quem expôs e confirmou que ambos estão no México, mas ele não mencionou em que estado ou hotel. Em um post onde compartilhou uma série de fotografias em que posa em frente à praia, Sam disse que ficou grato na legenda e colocou um emoji da bandeira do México, além da hashtag #MexicanBatman. Sam também marcou uma marca de chapéus em Tulum.

No primeiro vídeo que Spears compartilhou sobre suas férias, ela parece feliz com seu noivo e animal de estimação, viajando em um pequeno barco. Ele também filmou um pôr do sol, com o qual ele evidenciou que está na praia.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Além disso, ela postou uma série de fotos com Victoria Asher, sua assistente pessoal, que também a acompanharia em sua viagem. Nessas imagens, Victoria foi retratada abraçada, sem roupas e dentro de uma piscina.

O vídeo que mais chamou a atenção dos internautas foi aquele em que foi reexibido em topless, agora da areia da praia e com algumas pessoas na plateia.

Por causa dos luxos mostrados nos vídeos e fotos que Britney e seu namorado compartilharam, seus fãs sentem que este é um hotel caro, onde sua privacidade seria protegida de pessoas que querem encontrá-la e assediá-la.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Além disso, o intérprete Toxic confirmou que ela está em um resort onde os paparazzi não são permitidos, então não há ninguém que invada sua privacidade. Nesta publicação, ele agradeceu ao advogado por recomendar este lugar para ele, porque ele tem sido capaz de desfrutar “pela primeira vez na minha vida” não ser assediado pela imprensa e ser capaz de se comportar como ele quer.

Outra coisa que surpreendeu seus fãs é que a Princesa do Pop se referiu a Sam como seu “marido”, mas não se sabe se eles realmente celebraram seu casamento.

(Foto: captura de pantalla)

A imprensa americana diz que o cantor está no México, isso porque aconteceu que Jason Alexander compartilhou em sua conta do Instagram que ele também está supostamente no país, embora isso tenha sido negado.

Por outro lado, os internautas lembraram que, em dezembro passado, Spears comemorou seu 40º aniversário no México. Naquela ocasião, ele também não compartilhou onde estava de férias, mas compartilhou um pequeno vídeo com algumas fotos de seu hotel e seu bolo, e na descrição ele escreveu: “O México estava bem”.

