Ex-executivos do Citi buscam US $100 milhões para fundos de hedge de criptografia

(Bloomberg) - Três ex-executivos do Citigroup Inc. que deixaram o banco no mês passado formaram a Motus Capital Management, uma empresa que busca tornar mais fácil para indivíduos de alto patrimônio líquido apostar em criptomoedas.

Alex Kriete, Greg Girasole e Frank Cavallo estão procurando arrecadar US $100 milhões para um par de fundos de hedge gerenciados ativamente que se concentrarão em ativos digitais, disseram em uma entrevista. Cada um deles é sócio fundador da Motus, o termo latino para a palavra “motor”.

“Os clientes estão famintos por devoluções”, disse Kriete. “Eles querem exposição, mas acham difícil saber o que é um golpe e quais são as oportunidades reais de investimento.”

Kriete e Girasole fizeram sucesso no mês passado quando deixaram o Citigroup menos de um ano depois de serem escolhidos para supervisionar um novo grupo de ativos digitais dentro da divisão de gestão de patrimônio da gigante de Wall Street. Antes disso, Kriete administrou $3 bilhões e Girasole $5 bilhões para clientes de bancos privados do Citigroup. Cavallo atuou recentemente como consultor de investimentos no Citigroup, onde supervisionou US$ 8 bilhões em ativos e ocupou cargos dentro da divisão de vendas comerciais e de ativos cruzados da empresa.

Os três estão investindo seus próprios ativos em fundos da Motus, disseram nas entrevistas. Os fundos não terão custódia própria, o que significa que eles não controlarão as chaves privadas de seus ativos digitais e limitarão os ativos que mantêm com as bolsas como parte de seus esforços para atender aos processos de due diligence com investidores sofisticados.

“Estamos trabalhando com os melhores fornecedores da categoria para atender ao padrão fiduciário que nossos clientes esperam”, disse Girasole.

Motus, com sede em Nova York, pretende oferecer financiamento de crescimento e receita. O fundo de crescimento se concentrará em investir em tokens com capitalizações de mercado menores nas quais fundos maiores acham mais difícil investir, disse Cavallo.

“Achamos que chegamos ao cerne da questão”, disse. “Com ativos como Bitcoin e ETH, os clientes podem fazer isso por conta própria. Eles não precisam pagar a alguém para comprar bitcoin.”

Nota original:

Ex-executivos do Citi buscam US $100 milhões para fundos de hedge de criptografia

Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.