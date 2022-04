Em Medellín, eles capturam suspeitos de assassinos de duas pessoas da comunidade LGBTIQ+

As autoridades de Medellín estão em alerta, porque até agora este ano seis pessoas da comunidade LGBTIQ+ foram mortas na cidade em circunstâncias estranhas, o que o faz pensar se poderia ser um patrono. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, vários dos corpos foram encontrados amarrados de mãos e pés, com asfixia mecânica e sinais de violência.

Até o momento, foram confirmados os assassinatos de Juan Danilo Bedoya Roman, Sahmir Javier González Sarmiento, Juan David López Alzate, Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, Hernán Macias López e Gustavo Alberto Arango Jaramillo.

Na maioria dos casos, as vítimas foram convocadas por meio de plataformas digitais para conhecer pessoas e de acordo com as primeiras investigações, concordar em encontros sexuais casuais. O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, disse que a plataforma “Grindr” será um dos aplicativos intervieram para encontrar pistas sobre esses crimes.

Na tarde desta quinta-feira, 7 de abril, o órgão de investigação confirmou a captura de dois supostos autores dos assassinatos de Osvaldo Adolfo Botero e Gustavo Alberto Arango, ocorridos em eventos isolados em janeiro e fevereiro deste ano.

Botero Giraldo, de 45 anos, foi encontrado sem vida dentro de um apartamento no bairro de La Castellana em 11 de janeiro, enquanto Arango Jaramillo, 52, foi encontrado morto em um quarto de hotel no centro da cidade em 1º de fevereiro.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes dessas capturas. De acordo com a Promotoria Seccional de Medellín, foram estabelecidas mesas de trabalho conjuntas com a polícia judiciária do CTI e a polícia SIJIN da Polícia Nacional, para acelerar os processos investigativos de cada um desses casos.

O procurador-geral da Nação, Francisco Barbosa Delgado, ressaltou que, “uma equipe sob a coordenação do procurador-adjunto está avançando em uma linha de investigação, que considera a análise dos casos como um todo. Como resultado, a Diretoria Seccional de Medellín formou uma força-tarefa especial que será apoiada por promotores com experiência nesse tipo de crime e articulação de trabalho com o nível central do Ministério Público”, disse o funcionário.

A este respeito, “os factos são investigados tendo em conta a orientação sexual das vítimas e procurando determinar se isso estava ou não relacionado com a ocorrência dos acontecimentos, sem descartar outros possíveis motivos”, lê-se no comunicado emitido pela Procuradoria-Geral da República.

Para esclarecer esses fatos, as autoridades locais ofereceram uma recompensa de até 80 milhões de pesos por informações que levassem à captura dos responsáveis. Da mesma forma, eles convidaram os membros desta comunidade a relatar qualquer evento que pudesse ameaçar sua vida ou integridade física.

“Reiteramos o convite para vir e fazer uso da linha de emergência social Medellín 123, Módulo Diverso, para relatar qualquer ação ou situação que ameace ou ponha em risco a vida, a integridade e a segurança da população LGBTIQ+, bem como as linhas estabelecidas pela Polícia Nacional para divulgar informações relacionados aos assassinatos desses cidadãos”, enfatizaram.

Entre 2020 e 2021, 98 pessoas LGBTIQ+foram mortas na Colômbia, conforme relatado pela Ouvidoria. A maioria desses atos de violência foi registrada em departamentos do Caribe colombiano, com 28 casos, seguido por Antioquia, com 15, Valle del Cauca, com 8, a Região do Café, com 7, e em outras áreas do país um total de 19 casos.

