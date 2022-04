Discurso de Ricardo Gareca que se tornou viral em meio ao conflito social no Perú

Discurso inspirador de Ricardo Gareca no Perú

A sociedade peruana está passando por uma situação atual delicada devido às manifestações contra uma série de medidas governamentais que afetou diretamente o bolso dos trabalhadores. O resultado dos tumultos nos últimos dias foi de 4 mortos. O presidente Pedro Castillo chegou a anunciar o Estado de Emergência em Lima, onde a bola também rolou na terça-feira (Sporting Cristal-Flamengo, a portas fechadas) e quarta-feira (Alianza Lima-River, com público) para a Copa Libertadores no Estádio Nacional. Quem tomou a palavra foi Ricardo Gareca, que fez um discurso que rapidamente escaneou as redes sociais.

El Tigre iniciou sua última coletiva de imprensa enviando um “grande abraço” a todo o país e expressando que “o importante é estar mais unidos do que nunca para sair dessa situação”. E entre comentários sobre o futuro imediato da seleção nacional, que fará uma repescagem para ir à Copa do Mundo Qatar 2022 contra o vencedor da repescagem continental que enfrentará os Emirados Árabes Unidos e a Austrália em junho, ele dedicou palavras ao complicado presente social em território peruano .

“Não estou interessado em falar sobre política, estou interessado em falar sobre esportes. Como não consegui sair (por causa do toque de recolher) passei a manhã inteira assistindo a programas de notícias com tudo o que tem a ver com a realidade social, o que é preocupante. O esporte aqui não lhes interessa, eles não se importam. Isso é uma preocupação para mim. Em nenhum momento foi relatado o que iria acontecer com o jogo entre Sporting Cristal e Flamengo. Não é uma notícia, não é um flash de notícias”, o estrategista argentino mostrou sua indignação.

E se encorajou: “O Perú precisa ter meninos que competam e a única maneira é através do esporte, não há outro caminho. Esporte e educação. Se você conseguir um cidadão competitivo e educado... mas é algo que flutua no ar. Quando tudo isso será visto? Que Deus queira em algum momento, em alguns anos, iluminar o Perú por causa da grande capacidade peruana, para as pessoas maravilhosas que eles têm, que infelizmente os abandonaram, e por causa de todas as deficiências que um país tem que tudo o que ele quer é trabalhar”.

Gareca, que desembarcou no Perú antes das eliminatórias russas de 2018 e classificou Albirroja para uma Copa do Mundo após 36 anos, tem total apoio em nível local. É por isso que suas palavras viralizaram nas redes: “Jovens, pessoas, aqueles que saem à procura de trabalho todos os dias, querem a oportunidade de trabalhar e crescer, essencialmente de crescer. Eles têm mais de 60% de informalidade, você tem que sair para trabalhar e procurar o diário porque não tem lugar para comer. Tudo o que você quer é que as pessoas tenham acesso a todas essas possibilidades.”

Enquanto isso, prometeu aos jornalistas presentes na conferência de imprensa: “É tarefa de todos, sua também. Você tem que estar comprometido porque são vocês que relatam e dizem o que está acontecendo. Não só é meu dever falar por ser o treinador da seleção nacional, mas também seu por contar a realidade do que está acontecendo e pressionar sobre o que está acontecendo. Se não for muito difícil para o Perú crescer, para instituições e clubes crescerem”.

