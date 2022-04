Dani Alves garantiu que não investiria uma fortuna em Haaland e indicou qual megastar Barcelona deveria assinar

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

Dani Alves é o futebolista mais titulado da história do futebol, com 45 coroações, e também é um dos melhores laterais-direitos de todos os tempos, razão pela qual sua opinião é ouvida no Barcelona e por todos os especialistas em futebol. Nesse contexto, não é por acaso que esta semana o brasileiro se manifestou sobre o próximo mercado de passes e deu os olhos no que o clube catalão deve fazer.

O jogador de 38 anos faz parte do plantel Blaugrana, embora tenha participado apenas de 10 partidas ao longo da temporada e tenha sido consultado pelos sites Sport e Mundo Deportivo sobre a possível chegada de Erling Haaland no vestiário culé. O artilheiro norueguês, com contrato atual com o Borussia Dortmund, é procurado pelos melhores clubes do mundo, como Manchester City, United, Liverpool e Real Madrid e Barcelona também está nessa licitação.

O ex-jogador do Paris Saint-Germain e da Juventus foi sincero ao opinar sobre o assunto: “Eu não jogaria fora o resto por Haaland. Honestamente, eu não gastaria muito dinheiro nisso. Em Mbappé, sim, mas não em Haaland. Estou jogando diretor esportivo, eh, mas eu apostaria em Mbappé primeiro. Parece mais completo para mim em todos os aspectos. Se você vai fazer um investimento gigante, você tem que fazer isso na melhor das hipóteses. Se dependesse de mim, eu apostaria no Mbappé.”

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

Seu comentário repercutiu nos portais europeus principalmente porque Mbappé encerrará seu vínculo com o PSG em junho e ainda não o renovou, portanto, acredita-se que ele já concordou em chegar a outra equipe. Tudo sugere que seu destino será o Real Madrid. “É o melhor que existe, e para o estilo do Barça. No momento, no futebol, não há outro melhor do que ele”, insistiu no francês de 23 anos.

Por outro lado, escolheu os dois jogadores que - na sua opinião - se destacam mais no lateral-direito: “Gosto muito de Alexander Arnold, do Liverpool, também gosto muito do Hakimi (do PSG), com buts, mas gosto do que ele faz. Tem um no Flamengo, ele é jovem, eu gosto do jeito que ele joga e como ele entende o jogo (Matheuzinho)”.

Ao mesmo tempo, como parte do surgimento de uma nova geração de jogadores de futebol com grande projeção de La Masia, academia de Barcelona, como Pedri ou Gavi, Alves reconheceu que atualmente existe uma grande pressão que se choca diretamente com o desenvolvimento: “O futebol de hoje não dar-lhe tempo para esperar que os jovens tomem fogueen. O esporte exige você ao máximo a partir de agora.”

