Coronavírus: uma pequena gota de saliva é suficiente para infectar outra pessoa

O coronavírus se espalhou da China para o mundo em 2019 e ainda está se espalhando. Uma das vantagens que teve é sua contagiosidade, que foi maior com as diferentes variantes de preocupação que foram geradas. Um estudo no Reino Unido descobriu que apenas uma gota de 10 mícrons de tosse ou espirro é suficiente para infectar uma pessoa com o coronavírus.

Foi descoberto por meio de um estudo polêmico que ele infectou um grupo de 36 pessoas que se voluntariaram com o vírus. O objetivo do estudo foi entender como a infecção ocorreu em pessoas que foram expostas ao coronavírus. Foi liderado por pesquisadores do Imperial of College e apresentado na revista Nature Medicine.

Ele também revelou que leva apenas dois dias para uma pessoa que pega a infecção começar a espalhar o vírus para outras pessoas. Além disso, mais evidências foram encontradas sobre os pré-sintomáticos de que eles são contagiosos: pessoas infectadas eliminam uma grande número de vírus antes de mostrar os sintomas.

O estudo consistiu em infectar 36 pessoas com o coronavírus que foram monitoradas por até duas semanas após sua permanência no hospital em março de 2021. Então, eles acompanharam sua evolução. Nem todo mundo pegou o vírus, mesmo tendo sido exposto.

Os 36 voluntários tinham entre 18 e 30 anos e não tinham fatores de risco para Covid-19 grave e foram infectados com uma pequena gota de líquido contendo a cepa original do coronavírus. Como medida de precaução, os pacientes foram infectados em estágios. As primeiras 10 pessoas receberam o medicamento antiviral remdesivir para reduzir suas chances de doença grave, embora tenha sido considerado desnecessário.

Os pesquisadores monitoraram os pacientes 24 horas por dia enquanto eles permaneceram por duas semanas no Royal Free Hospital, em Londres. Dos 36 pacientes, 18 estavam infectados. Dois deles nunca desenvolveram sintomas.

Aqueles que estavam doentes tinham casos leves de congestão nasal, congestão, espirros e dor de garganta. Nenhum dos pacientes desenvolveu problemas pulmonares, possivelmente devido à sua boa saúde ou ao fato de receberem pequenas quantidades de vírus.

Cerca de 83% perderam o olfato, pelo menos parcialmente. Seis meses após a conclusão do estudo, a pessoa ainda não recuperou seu olfato, mas está melhorando . Os voluntários do estudo expulsaram o vírus por cerca de 6,5 dias, em média, ou até 12 dias, mesmo que não apresentassem sintomas.

O professor Christopher Chiu, do Imperial College London, foi o líder da pesquisa. “Nosso estudo revela algumas ideias clínicas muito interessantes, especialmente em torno do curto período de incubação do vírus, a excreção viral muito alta pelo nariz, bem como a utilidade dos testes de fluxo lateral, com possíveis implicações para a saúde pública”, esclareceu.

Os pesquisadores também fizeram testes cognitivos para verificar a memória de curto prazo e o tempo de reação dos voluntários, embora os dados estejam sendo avaliados. Os voluntários do estudo expulsaram o vírus por cerca de 6,5 dias, em média, ou até 12 dias, mesmo que não apresentassem sintomas.

Depois de conhecer os resultados do estudo, existem perspectivas diferentes. Miles Davenport, imunologista da Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália, considerou que “representa um passo em frente potencialmente importante na forma como avaliamos a eficácia de futuras vacinas e medicamentos. Isso abre uma série de possibilidades importantes para estudar a imunidade em um ambiente controlado”.

No entanto, alguns pesquisadores se perguntam se o conhecimento adquirido pelo estudo até o momento é importante o suficiente para justificar os riscos para os participantes, como a possibilidade de efeitos colaterais a longo prazo. “Na minha opinião, ainda não está totalmente claro se esses estudos são eticamente justificados, e estou esperando para ver o que mais eles encontraram”, disse Seema Shah, bioeticista da Northwestern University of Chicago, em Illinois, Estados Unidos.

Os estudos de exposição à infecção controlada têm sido usados há décadas para estudar influenza, malária e inúmeras outras doenças infecciosas. Alguns pesquisadores defenderam a realização de tais testes com o coronavírus nos primeiros meses da pandemia, como forma de acelerar o desenvolvimento da vacina. Mas outros achavam que esses testes eram perigosos demais para serem aceitáveis, quando tão pouco se sabia sobre o vírus e poucos tratamentos eficazes estavam disponíveis.

O estudo foi apoiado por uma organização comercial de pesquisa clínica com sede em Dublin chamada Open Orphan e sua subsidiária londrina HVivo. Os voluntários receberam £4.565 ($6.200) por sua participação, que envolveu pelo menos duas semanas de quarentena em uma unidade de isolamento de alto nível no Royal Free Hospital, em Londres.

