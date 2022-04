Congresso aprovou iniciativa para exonerar alimentos básicos do IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Nesta quinta-feira, 7 de abril, a sessão plenária do Congresso aprovou uma iniciativa que visa exonerar o Imposto Geral sobre Vendas (IGV) sobre necessidades básicas, a fim de beneficiar as famílias peruanas.

E é em meio às manifestações dos aldeões pelo aumento dos preços da cesta familiar, a proposta foi apoiada por 97 congressistas, nove contra e duas abstenções. Posteriormente, por 96 votos a favor, dez contra e uma abstenção, foi exonerado do segundo escrutínio.

De acordo com a iniciativa, propõe estabelecer a isenção do IGV imposta à importação ou venda interna de frango, ovos, leite, farinha de trigo, macarrão, açúcar e produtos cárneos. Alimentos de primeira necessidade nos lares peruanos.

Da mesma forma, criar um mecanismo para o uso e devolução do crédito tributário acumulado do IGV que teria tributado a aquisição de matérias-primas e insumos e outros serviços utilizados no processo de produção do alimento exonerado.

Além disso, o Apêndice I-A é incorporado ao Texto Único Ordenado da Lei Geral do Imposto sobre Vendas e do Imposto sobre Consumo Seletivo, aprovado pelo Decreto Supremo 055-99-EF.

No entanto, estabelece que o pedido de reembolso do crédito tributário acumulado e não utilizado pode ser apresentado a cada três meses e por um valor mínimo de uma Unidade Tributária (UIT). O formulário, prazos e outras condições são regulados pela Sunat.

Ao mesmo tempo, como disposição suplementar final, está previsto que, por um decreto supremo endossado pelo Ministro da Economia, sejam estabelecidos os regulamentos necessários para a aplicação da lei.

Da mesma forma, especifica que a norma aprovada se aplica a partir do primeiro dia do mês seguinte à data de sua publicação e até 31 de dezembro de 2022.

Embora a disposição transitória complementar se refira ao fato de que o Poder Executivo é encarregado da formação de uma Comissão multissetorial composta por um representante dos Ministérios da Economia, Desenvolvimento Agrícola e Energia, para avaliar a redução de custos de produtos alimentícios e mecanismos para beneficiar a Amazônia.

Também está estabelecido que Sunat e Indecopi serão responsáveis por monitorar os preços de venda ao consumidor final de produtos alimentícios que fazem parte da cesta básica da família.

Rosangella Barbarán fala sobre a isenção de IGV

“Foi possível aprovar a isenção do IGV que alguns produtos da cesta familiar sejam encontrados e acho que é muito importante porque ajudará a fazer uma pausa para essas famílias, que sofreram o aumento de preços todos esses dias. Acho que quando o Congresso da República passa a ter pontos em comum, saem projetos importantes”, disse a deputada à Rádio Exitosa.

