Comas: três homens foram mortos por suspeitos de assassinos em um parque, na frente de crianças

Na noite de 7 de abril, no parque “Año Nuevo” muito perto da Avenida Miguel Grau, no distrito de Comas, um grupo de assassinos três pessoas foram mortos em frente ao mercado local localizado na Avenida Juan Velasco Alvarado. Os homens até agora não foram identificados.

De acordo com testemunhas do incidente, duas pessoas chegaram ao local a bordo de duas motocicletas lineares e dispararam mais de 30 vezes em suas vítimas. O mais preocupante é que eles não se importaram que houvesse cerca de 30 crianças brincando no parque de recreação.

As vítimas chegaram ao parque a bordo de dois veículos, um táxi e uma van. Eles teriam conversado com alguns amigos até que as duas motocicletas chegassem à área e um dos assassinos atirou nelas de perto. As vítimas tentaram fugir, mas foram atingidas por balas.

NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Policiais da delegacia de polícia de Pascana chegaram ao local e isolaram a área, então os especialistas em crime chegaram. Houve também a presença do promotor de plantão, com quem os corpos foram levados para o necrotério de Collique, para continuar as investigações. Mais de 20 cartuchos de bala foram encontrados.

As famílias das vítimas também chegaram ao local, mas evitaram todo contato com a imprensa.

Embora os mortos não tenham sido identificados, existem algumas versões do motivo do crime e de quem seriam os supostos assassinos. Pensa-se que eles seriam membros da Construção Civil; embora seja uma versão não corroborada pelas autoridades.

Por outro lado, presume-se que um dos mortos era um oficial da Polícia Nacional. Em outra versão, pensa-se que uma das vítimas era empresário e as outras duas eram policiais que trabalhavam como segurança. Até o momento, no entanto, o crime permanece na área de investigação.

No parque onde o crime foi cometido, havia cerca de 30 crianças brincando. | VÍDEO: Buenos Dias Perú (Panamericana)

VIZINHOS RELATANDO CRIMES CONSTANTES NA ÁREA

Os moradores da urbanização do “Ano Novo” denunciaram e reiteraram seu pedido de maior segurança e patrulhamento na área. Eles ressaltam que, há apenas um mês, um casal havia sido morto no mesmo parque, que não tinha iluminação há muito tempo.

Esses crimes ocorrem no contexto do Estado de Emergência em Lima e Callao, que foi prorrogado por mais 45 dias, a partir de 20 de março

DIREITOS SUSPENSOS DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA

Direito à liberdade: os sujeitos de direitos podem se envolver em qualquer tipo de atividade, que envolva o exercício de outros direitos fundamentais que não a liberdade, desde que não violem com ela as normas que compõem a ordem pública, os bons costumes e aqueles que são imperativos por natureza.

Inviolabilidade do domicílio: Os titulares dos direitos podem impedir que qualquer outra pessoa entre em sua casa para realizar investigações, buscas ou outros motivos se não autorizarem ou quando terceiros não tiverem uma ordem judicial. Eles não podem impedi-lo, no entanto, no caso de um flagrante delito ou perigo muito grave de sua perpetração.

Liberdade de reunião: Sujeitos de direitos podem agrupar, reunir ou reunir, sem aviso prévio, tanto em locais privados quanto abertos ao público, desde que o façam pacificamente. Pelo contrário, reuniões em locais públicos ou estradas exigem aviso prévio à autoridade, o que pode proibi-las apenas por razões comprovadas de segurança ou saúde pública.

Liberdade de trânsito no território nacional: Os sujeitos de direitos, em princípio, podem circular livremente, dentro do território nacional em que têm domicílio e também fora dele, o que implica poder escolher onde morar. Exceto por razões de saúde ou por ordem judicial ou por aplicação da Lei de Estrangeiros.