Brasil declarou a terceira onda da pandemia em “fase de extinção”

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

A terceira onda da pandemia de COVID no Brasil está “em fase de extinção”, disse a Fundação estatal Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao Ministério da Saúde e principal centro de estudos médicos do país, informou sexta-feira, uma das mais afetadas pelo coronavírus no mundo.

De acordo com o Boletim do Observatório Fiocruz COVID-19, divulgado nesta sexta-feira, tanto a incidência quanto a mortalidade por coronavírus mantêm uma tendência acentuada de declínio no Brasil, o que permitiu, pela primeira vez desde maio de 2020, que os 27 estados do país tivessem taxas de mortalidade por COVID abaixo de 0,3 mortes por 100.000 habitantes.

“Os novos dados permitem afirmar que a terceira onda epidêmica no Brasil, com predominância da variante omicron, está em fase de extinção”, concluiu o boletim, que destaca a redução gradual do número de casos graves, internações e óbitos.

“Os cientistas alertam, no entanto, que esse cenário não significa o fim da pandemia, e que pode ser alterado se surgirem novas variantes mais letais ou escaparem à imunidade gerada pelas vacinas”, esclarece o boletim.

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

A conclusão representa alívio para o Brasil, que é o segundo país com mais mortes por COVID no mundo, depois dos Estados Unidos, com quase 661.000 vítimas, e o terceiro com mais casos, depois dos EUA e da Índia, com 30,1 milhões de infecções.

Apesar desses altos números de mortes e infecções, o número médio de vítimas de COVID no Brasil na última semana caiu para 174 por dia na quinta-feira, o menor em quase três meses, desde 17 de janeiro (154 vítimas por dia).

Essa média está bem abaixo do número recorde de mortes diárias que o Brasil registrou em 12 de abril do ano passado (3.124 mortes por dia), quando o país estava no auge da segunda onda.

O número médio de mortes por COVID em uma semana caiu para 94 por dia em 6 de janeiro, um nível muito semelhante ao que teve nas primeiras semanas da pandemia (março de 2020), mas a chegada ao país da omicron, uma variante muito mais contagiosa, fez com que a média saltasse para 951 vítimas por dia em 11 de fevereiro, de quando se trata de cair.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

O número médio de casos, que atingiu o recorde de 189.526 por dia em 3 de fevereiro passado devido à rápida disseminação da omicron e no auge da terceira onda da pandemia, caiu acentuadamente nos últimos dois meses e na quinta-feira foi de 20.837 infecções diárias, seu menor nível desde 6 de janeiro (15.670 casos). diariamente).

A queda acentuada tanto nas mortes quanto nos casos é atribuída ao avanço da campanha de vacinação no Brasil, onde 162 milhões de pessoas já têm o curso completo da imunização (as duas doses ou a vacina de dose única), o que equivale a 76% da população.

A vacinação permitiu que a taxa de letalidade por COVID no Brasil, que em 2021 atingia até 3% dos infectados, ficasse abaixo de 0,8%, segundo a Fiocruz.

Outro fato comemorado pelo considerado maior centro de estudos médicos da América Latina é o da taxa de ocupação de leitos para pacientes com COVID, que permaneceu abaixo de 60% em todos os estados do país pela terceira semana consecutiva.

(Com informações da EFE)

