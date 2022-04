As duas filhas de Putin entraram na lista negra da UE e foram punidas junto com outras 214

A UE colocou na lista negra as duas filhas adultas do presidente russo Vladimir Putin e mais de 200 pessoas como parte de seu mais recente pacote de sanções para a guerra de Moscou na Ucrânia, de acordo com uma lista oficial divulgada sexta-feira.

Os que constam da lista, que também inclui 18 empresas, enfrentam apreensões de ativos e proibições de viagens em todas as 27 nações da União Europeia.

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já haviam sancionado as duas filhas de Putin: Maria Vorontsova e Katerina (ou Ekaterina) Tikhonova, nascidas em 1985 e 1986, respectivamente.

Sua mãe é a ex-esposa do líder russo, Lyudmila, cujo divórcio de Putin foi anunciado em 2013.

O Kremlin manteve os detalhes da vida das filhas de Putin em segredo muito bem guardado.

Os estados membros da UE já haviam concordado em ser incluídos no início desta semana, mas sua lista negra só entrou em vigor na noite de sexta-feira com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, que exige que o trabalho de tradução esteja disponível em 24 idiomas.

Maria Vorontsova

Um total de 216 pessoas foram adicionadas à lista negra da UE, incluindo os descendentes de Putin.

Outras entradas notáveis foram: Herman Gref, diretor do maior banco listado da Rússia, o Sberbank; oligarca Oleg Deripaska, proprietário de fábricas de armas; porta-voz do Ministério da Defesa Igor Konashenkov; mais membros da ultra-rica família Rotenberg perto de Putin; e membros da política administrações administrando enclaves separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia.

A UE disse que Vorontsova estava na lista porque era co-proprietária da Nomenko, uma empresa “envolvida no maior projeto de investimento privado da Rússia em saúde”. Portanto, considerou-se que se beneficiou do governo russo e estava envolvido em um setor que lhe proporcionava renda.

Ela é supostamente casada com um empresário holandês nascido na Rússia, de acordo com reportagens.

A lista da UE incluía sua irmã Tikhonova porque ela “atualmente dirige a iniciativa de desenvolvimento Innoopraktika, financiada por empresas-chave russas cujos diretores são membros do círculo íntimo de oligarcas próximos ao presidente Putin”. Portanto, também foi visto que ele se beneficiou do Kremlin e participou da geração de renda.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

Em algumas declarações, Putin revelou que suas filhas falam várias línguas europeias, receberam educação universitária na Rússia e moram naquele país. Também que ele tem uma neta. Não se sabe muito mais, porque o Kremlin mantém a vida familiar de Putin fora dos holofotes públicos.

De acordo com relatos da mídia russa, Vorontsova é endocrinologista de uma grande empresa de pesquisa médica relacionada ao governo, focada no tratamento do câncer.

A mídia russa identifica Tikhonova como um matemático que dirige uma fundação de ciência e tecnologia afiliada à principal universidade estadual da Rússia. Tikhonova também é dançarina profissional de rock and roll acrobático, e participou de competições internacionais de prestígio, de acordo com reportagens da imprensa.

A União Europeia já impôs um congelamento de ativos ao próprio Putin por causa da invasão da Ucrânia enquanto tentava aumentar a pressão sobre o presidente russo e seu círculo íntimo pela invasão da Ucrânia.

O último pacote de sanções da UE proíbe as importações de carvão russo, impede a entrada de navios russos nos portos europeus e expande as sanções contra o setor financeiro e o comércio da Rússia.

(Com informações da AFP)

