Aníbal Torres e seus elogios a Adolf Hitler deram a volta ao mundo: foi assim que a imprensa internacional noticiou

O chefe do gabinete ministerial peruano , Aníbal Torres, levantou uma onda de críticas na quinta-feira de mencionar como um modelo para seguir o programa de construção de rodovias de Adolf Hitler na Alemanha nazista.

“Dou um exemplo: a Itália e a Alemanha eram como nós. Mas uma vez, Adolfo Hitler visita o norte da Itália e [Benito] Mussolini mostra-lhe uma rodovia construída de Milão a Brescia”, disse Torres, braço direito do presidente de esquerda Pedro Castillo.

“Hitler viu isso, foi para seu país e o encheu de rodovias e aeroportos e fez da Alemanha a primeira potência econômica do mundo”, acrescentou Torres durante uma sessão de gabinete público na quinta-feira na cidade andina de Huancayo, à qual Castillo mais tarde se juntou.

Suas palavras geraram imediatamente a rejeição de políticos da oposição e funcionários do governo, bem como das embaixadas alemã e israelense em Lima, levando Torres a se desculpar horas depois.

Da mesma forma, a reação foi tal que transcendeu fronteiras. Mídias como The Guardian, The Washington Post, entre outros, relataram as palavras infelizes do político peruano.

“O primeiro-ministro peruano citou Adolf Hitler na quinta-feira como um modelo no desenvolvimento de infraestrutura que transformou a Alemanha em uma 'potência econômica líder do mundo', um comentário que gerou indignação à medida que seu país continuava caindo no caos político”, foi como informou o Washington Post.

Ele acrescenta que os comentários do primeiro-ministro são a mais recente controvérsia que afeta o governo Castillo, que tem sido atormentado por alegações de corrupção e críticas às nomeações de seu gabinete. “Nos oito meses desde que o inexperiente ex-professor assumiu o cargo, ele sobreviveu a duas votações de impeachment. Seu ministro da Agricultura foi implicado, mas não condenado, em dois homicídios, alegações que ele nega. Seu ministro da Educação foi acusado de plagiar sua tese de doutorado. Seu Ministro da Saúde, que vendeu uma água aromatizada como tratamento antienvelhecimento, foi recentemente indiciado.”

Enquanto o Guardian escreveu: “Em uma semana em que o governo de Pedro Castillo mergulhou em uma crise política causada pelo aumento dos preços dos combustíveis e fertilizantes causado pela invasão russa da Ucrânia, e os esforços desajeitados do próprio presidente para acalmar os tumultos, Torres' prematura comentário na quinta-feira provocou reprovação de todos os lados”.

Outros meios de comunicação também relataram isso.

DESCULPAS POSTERIORES

O chefe do Gabinete de Ministros pediu desculpas ao embaixador israelense no Perú, afirmando que em nenhum momento ele quis exaltar a figura de Adolf Hitler, que ele reiterou ser um criminoso.

“Não devemos entender mal as coisas, não estou tomando Hitler como exemplo a seguir, porque também já disse que ele era um grande criminoso. Sr. Embaixador de Israel, se você acha que eu o ofendi, peço desculpas, falaremos pessoalmente”, disse.

