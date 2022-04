Ana Bárbara e outras celebridades voltaram seu apoio para Angela Aguilar: “Mulher exemplar”

Ángela Aguilar se envolveu em uma grande polêmica depois que algumas fotografias foram publicadas nas quais ela é vista muito próximo, até mesmo apaixonado, ao lado do compositor Gussy Lau, uma relação que mais tarde foi confirmada.

Foi o próprio artista, parte da Equinoccio Records de Pepe Aguilar, que relatou o caso de amor que mantêm desde então aproximadamente meados de fevereiro de 2022, pouco tempo.

No entanto, a música mudou as redes sociais, e veio à tona que Gussy tem 33 anos, 15 anos mais velho que o cantor, herdeiro do talento da dinastia Aguila r.

A tendência causou sentimentos diferentes no artista musical regional mexicano, que postou um vídeo nas redes sociais para expressar tudo os fãs, o público em geral ou a pessoa interessada que se sente triste, desapontada, com uma dor na alma.

Nesse sentido, vários artistas deram todo o apoio à filha de Pepe Aguilar. Entre eles, Ana Bárbara, amiga da família, mas também compositora de algumas músicas de Angela, como o hit “Na realidade”.

Através de seu Instagram oficial, a também intérprete do gênero banda, deixou a seguinte mensagem: “Eu te amo e você é uma rainha com uma alma muito bonita e, o mais importante, você confia porque é boa! E esse é o maior tesouro que um ser humano pode ter!”

A cantora e compositora Amandititita também se juntou, que alegou não saber ou entender o contexto do que estava acontecendo, mas ela a deixou saber que não está sozinha. “Aqui está a sua mochila”, escreveu.

Um dos comentários mais populares, no entanto, foi o de Johnny Caz, membro fundador do internacionalmente renomado Firme Group, e irmão do cantor Eduin Caz, que o lembrou que ela é uma mulher verdadeiramente exemplar.

“Você não precisa explicar como você vive ou como você ama, quem está realmente com você é por causa do seu talento e seu anjo e essas pessoas não precisam de uma explicação e aqueles que pedem por eles não merecem. Ainda está brilhando.”

Mas um dos pontos mais importantes que Ángela Aguilar abordou em sua resposta às fotografias publicadas tem a ver com as pessoas que afetaram, já que não foi apenas um ato imoral contra ela, mas também contra sua família; “Que cara posso dar à minha família?” , ele pronunciou.

Nesse sentido, seu primo, Majo Aguilar, juntou-se às mensagens de apoio, que através de seu Instagram oficial lhe disse que ela não deveria se arrepender de ninguém, muito menos com sua família, porque ela não fez nada de errado.

Ele acrescentou que sempre a viu como uma mulher forte e grande, porque é isso que ela é e representa, então não havia necessidade de se desculpar. “Eu te amo, para continuar quebrando”, concluiu.

