AMLO garantiu que os ministros da SCJN agiram livremente, ao contrário de 2005, quando o desencorajaram

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente constitucional do México, lembrou na manhã de 8 de abril na conferência da manhã, como há 17 anos, com 360 votos a favor, 127 contra e duas abstenções, a Câmara dos Deputados decidiu desafiá-lo “injustamente” como chefe de governo da depois o Distrito Federal.

No âmbito da sessão realizada pelo Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) ontem, 7 de abril de 2022, o presidente disse que, apesar de não concordar com todos os ministros, ninguém foi pressionado a tomar decisões contra a ação de inconstitucionalidade da lei da eletricidade ou qualquer outra ação.

Ele acusou o ex-presidente do México, Vicente Fox, Santiago Creel e outros deputados “empresariais”, de agir como slogan gerenciando seu processo de ilegalidade através do então presidente da SCJN, Mariano Azuela Güitrón, que foi “submetido”, juntamente com outros ministros, para realizar este ato contra ele.

A posição também foi celebrada por Alfredo Guitiérrez Ortíz Mena, que votou a favor da constitucionalidade da Lei da Eletricidade, ao contrário de seu avô, Antonio Ortíz Mena, que promoveu a nacionalização da indústria elétrica no mandato de seis anos de Adolfo López Mateos .

“[Os ministros] são livres. Eles tiveram a arrogância de se sentirem livres. E eles fizeram isso muito bem. Esse é um verdadeiro Estado de direito”, disse.

