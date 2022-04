A administração de Bogotá recuperou três estacionamentos que eram operados irregularmente por particulares

O Escritório da Defensoria do Espaço Público de Bogotá, DADEP, anunciou que “após um árduo processo judicial”, que durou mais de 3 anos, três estacionamentos públicos estavam sendo operados de forma irregular, de fato, desde 6 de fevereiro de 2019, essas áreas não tinham contrato de administração atual com o prefeito ou seja, “houve uma cobrança indevida aos cidadãos pelo uso desses bens públicos”.

A diretora do DADEP, Alejandra Rodríguez, disse:

é um terreno de cerca de 36 mil metros quadrados, onde além dos estacionamentos existem 4 áreas verdes e uma praça.

O Gabinete do Provedor de Justiça assegura que o processo de recuperação dessas baías começou antes do término do contrato para a administração das propriedades:

Eles acrescentam que, apesar da medida cautelar, outro processo judicial está em andamento contra a Fundación Forja, a empresa que operava o estacionamento, uma vez que, de acordo com os últimos relatórios apresentados ao DADEP, a fundação arrecadava aproximadamente 144 milhões de pesos por mês. Por esse motivo, o Escritório do Ombudsman do Espaço Público estima que, durante os 3 anos de administração, eles receberam mais de 5.469 milhões de pesos. Eles dizem que esse dinheiro deve ser destinado à “recuperação e revitalização dos espaços públicos”.

Recuperamos os estacionamentos localizados na Avenida Calle 100 e Cra. 19. Agora, eles serão gerenciados pela @TerminalBogota e pelos recursos investidos no cuidado com os ambientes. Durante um período de transição de 1 semana, você NÃO será cobrado pelo seu uso. Retirado do Twitter do DADEP

Além disso, eles informam aos cidadãos que:

No entanto, o distrito estaria realizando outras campanhas e processos que buscam recuperar espaços públicos. Na semana passada, a Secretaria de Segurança de Bogotá anunciou que uma equipe de convivência, juntamente com a Polícia Metropolitana e a Prefeitura de Teusaquillo, realizou um dia de orientação para os habitantes dos bairros La Soledad, Galerías, Quinta Paredes e La Esmeralda, a fim de” resolver os problemas de invasão do espaço público”.

De acordo com os resultados do dia, o trabalho de controle foi realizado em hotéis e motéis da localidade, a fim de verificar as condições de higiene e sanitárias, houve “fechamento voluntário” de um desses estabelecimentos; também, em um trabalho conjunto da Unidade Administrativa Especial de Serviços Públicos, UAESP, realizou uma caracterização e incorporação de carteros do bairro Galerías, no Single Carter Registry.

Além disso, foram realizados dias de conscientização sobre o estacionamento deficiente nas vias públicas, liderados pela Secretaria Distrital de Mobilidade e pela Polícia de Trânsito de Bogotá.

Outro processo notável foi o realizado há algumas semanas com os vendedores ambulantes de Carrera Seventh, lá, eles estabeleceram 8 pactos que buscam reorganizar o caminho pedestre; a idéia é definir uma área onde eles possam desenvolver suas respectivas atividades comerciais, que visa beneficiar o identificou vendedores informais e previamente caracterizados pelo Instituto de Economia Social, IPES.

CONTINUE LENDO: