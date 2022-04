25 fotos de Yahidne, a vila ucraniana saqueada onde os russos trancaram mais de 300 habitantes em um porão: muitos não sobreviveram

Os habitantes de Yahidne, no norte da Ucrânia, dizem que no início da invasão os russos se comportaram bem, se ofereceram para compartilhar sua comida e expressaram surpresa com a aparência da cidade. Mas durou muito pouco. Eles começaram a roubar quase imediatamente. “Eles começaram a saquear, levaram tudo o que podiam”, disse Petro Hlystun, 71 anos, que testemunhou a cena. “Havia uma lanterna, um tablet que meu filho trouxe da Polônia. Eles levaram tudo.”

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de la escuela de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Em 5 de março, os moradores disseram que receberam ordens de ir ao porão da escola, onde passariam os próximos 25 dias, com pausas curtas para se aliviar ou esticar as pernas. Os soldados russos disseram a eles que o confinamento era para sua própria proteção.

Eles descreveram compartilhar baldes como um banheiro e se revezando para dormir nos quartos pequenos e lotados, já que não havia espaço suficiente para que todos se deitassem.

Petro Hlystun, de 71 años, hace gestos frente a las casas destruidas de su pueblo, Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

“Era quase impossível respirar”, disse Olha Meniaylo, engenheiro agrônomo que disse estar no porão com seu filho, esposa e netos de 32 anos, um bebê de 4 meses e um menino de 11 anos.

Ela disse que soldados russos exigiram uma lista de pessoas no porão para organizar a refeição, e ela havia contado 360. Outros disseram que havia mais de 300 pessoas.

“Para os idosos, era difícil ficar lá no escuro sem ar fresco, então foram principalmente os idosos que morreram”.

La gente se para fuera de la entrada al sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Uno de los estrechos lugares donde pasaron 25 días los residentes de Yahidne Olha Meniaylo/Handout via REUTERS via REUTERS

Ivan Balanovych fuma un cigarrillo con sus amigos frente a una escuela dañada, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ven camas improvisadas dentro del sótano de la escuela (REUTERS/Marko Djurica) REUTERS

Ela disse que o primeiro enterro ocorreu após o assassinato de um homem e quatro idosos que morreram no porão ocorreu em 12 de março. Soldados russos permitiram que alguns jovens cavassem covas rasas.

“Assim que começaram a cavar, houve bombardeios”, disse Meniaylo. “As pessoas que estavam cavando tiveram que se deitar sobre os corpos nas sepulturas para se protegerem de bombardeios. Meu marido estava lá.”

Oleksandra Potii llora mientras observa los restos del pueblo frente a la escuela donde estuvieron confinados en Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Vitalii Udod, un voluntario llegado desde Kiev, ayuda a recolectar cuerpos de las víctimas de la guerra en Yahidne. El número es aún indeterminado REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Ivan Balanovych, sentado en un rincón ahora liberado del sótano que albergó a más de 300 personas durante la invasión rusa REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Certa manhã, uma mulher que tinha uma vaca foi escoltada para levar leite para as crianças. Outros foram autorizados a sair ocasionalmente de acordo com os caprichos dos soldados russos. Quando voltaram para casa, os soldados russos levaram de tudo, desde televisores a roupas íntimas femininas.

Las palabras "marzo del 2022" están grabadas en una pared dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de una escuela, con las palabras "Underground, bank and boom",(sótano, bunker, boom) mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS /Marko Djurica REUTERS

Se ven sillas y mesas dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Más camas improvisadas dentro del sótano de la escuela REUTERS/Marko Djurica REUTERS

La entrada al sótano de una escuela está inscrita con las palabras "Tengan cuidado, niños" REUTERS/Marko Djurica BUSCAR REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, sentada en el sótano de la escuela REUTERS

A última vítima registrada nas paredes do porão, Nadiya Budchenko, morreu em 28 de março, disse Tolochina, dois dias antes de as tropas russas se retirarem da vila quando seu avanço em direção à capital ucraniana parou.

Além daqueles, em sua maioria idosos, que morreram de exaustão nas condições sufocantes e superlotadas, Tolochina nomeou outros que disseram ter sido mortos por soldados russos, incluindo Viktor Shevchenko e seu irmão Anatolii, conhecido como Tolya.

Se ve a los residentes de Yahidne dentro del sótano de una escuela, un día después de que las tropas rusas se fueran, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania. 31 de marzo de 2022. Los residentes continuaron durmiendo en el sótano de la escuela ya que sus casas habían sido destruidas. Olha Meniaylo/Folleto via REUTERS

Como en una prisión, las marcas de los días que iban pasando fueron dejadas en esta pared del sótano REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Halyna Tolochina está frente a una pared en la que se colocó un calendario y los nombres de las personas que fueron muriendo den tro del sótano en el que estaban confinadas. a la izquierda de la puerta, las personas asesinadas por las tropas rusas, a la derecha, las de las que murieron por causas "naturales" debido al encierro y sus patologías previas. El primero de ellos, Dmytro Muzyka, falleció el 9 de marzo REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Tolochina muestra el sitio en el que pasó buena parte de su encierro REUTERS

Uno de los edificios de Yahidne quedó destruido por un incendio durante la invasión REUTERS

Otro sector del pueblo en el que se ven las ruinas y un vehículo destruido REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, acarrea las pertenencias que le han quedado tras la invasión rusa: "Teníamos una buena vida" dijo. Su sobrino de 50 años, Viktor Shevchenko, fue uno de los habitantes del pueblo asesinados por los rusos. "Nunca pensamos que tanto dolor podía caer sobre nosotros" REUTERS

Todas as fotos da agência Reuters de Marko Djurica, exceto onde indicado

