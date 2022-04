Yina Calderón, insuportável: vizinhos a convocaram para uma reunião por 'mau comportamento' dentro de sua casa

Na telenovela colombiana 'Vecinos', Oscar Leal, um taxista que mora em um bairro popular (interpretado por Robinson Díaz) ganha na loteria e decide comprar um novo apartamento em um setor exclusivo, e lá as festas se tornam constantes a tal ponto que os outros moradores não toleram seu comportamento e ir para medidas curiosas para jogá-lo para fora do prédio, porque a folia era insuportável para muitos.

Bem, algo semelhante acontece com Yina Calderón, cujo comportamento em seu novo apartamento localizado em Medellín é semelhante ao de Oscar Leal. Meses atrás, a influenciadora havia se vangloriado da nova propriedade em suas redes sociais, indicando que em sua varanda instalaria um DJ set para praticar e continuar avançando em seu papel como embaixadora da guaracha.

Essas 'práticas' tornaram-se festas que já se tornaram irritantes para seus vizinhos, a ponto de implementar medidas para melhorar seu comportamento. Por esse motivo, a mesma empresária anunciou em seu perfil no Instagram que parte da comunidade da unidade residencial onde mora já está cansada de suas farras, e por isso foi convocada para uma reunião extraordinária de coproprietários.

Por meio de um vídeo, Calderón leu uma carta feita por seus vizinhos que foi entregue recentemente a ela. A carta afirma que o comitê de convivência do grupo onde ela reside tomou medidas contra ela.

“De acordo com várias reclamações que recebemos, o comitê de convivência do grupo, em cumprimento das funções atribuídas nos regulamentos do conjunto, o convoca para uma reunião na terça-feira, 19 de abril, às 12 horas, a fim de divulgar as reclamações apresentadas pelos vários rumbas”, afirma o comunicado estados da unidade. Ao ler a data em que foi citada, Yina disse que não poderia comparecer, pois estará viajando para Cuba.

Ela também censurou a ligação da comunidade, argumentando que mora lá há muito pouco tempo e que o número de rumbas realizadas não é proporcional ao chamado de atenção feito.

“Quer dizer, estou nesse grupo há quatro meses, fiz duas festas, uma à noite (...) Quão bem seus vizinhos me conheceriam antes?” , disse a influenciadora que brincou com a irmã há alguns dias sobre o casamento de Andrea Valdiri e Felipe Saruma.

Mais tarde, ele perguntou a seus seguidores no Instagram o que eles achavam disso, reiterando que ele só teve duas festas no tempo em que morava naquele apartamento. Aliás, ela anunciou que também tomará medidas relacionadas à sua permanência no prédio.

“Eu entendo que em edifícios, obviamente, você tem que viver em convívio e que os vizinhos podem reclamar, mas eu juro que tive duas festas (...) Não, estou indo para uma casa, não estava aqui”, exclamou Yina.

Essas histórias foram replicadas por várias contas de entretenimento, como 'Info show Colombia', e centenas de usuários responderam rapidamente, questionando as ações do criador do conteúdo.

Reações como “Que bênção ele vai!” ; “Melhor comprar uma casa se você não sabe respeitar”; “Ela passa fazendo festas e churrascos e segundo ela só houve dois. Sim, claro”; “Deixe-os tirá-lo de lá para que não seja uma bochinchera e a última coca cola não seja criada” e “Que faça como o Valdiri que construiu uma casa- fora da cidade” destacado no post.

Por fim, Yina Calderón não comentou novamente o assunto e espera-se que ela dê a conhecer se irá ou não à reunião convocada.

