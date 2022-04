Yellen diz que um dólar digital levaria anos de desenvolvimento

(Bloomberg) A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que um dólar digital levaria anos para se desenvolver se os Estados Unidos decidissem prosseguir com um, ressaltando uma abordagem deliberada dos formuladores de políticas à medida que desenvolvem seus planos regulatórios para lidar com a rápida disseminação de ativos digitais.

Os reguladores dos EUA estão agora conduzindo uma revisão de seis meses com o objetivo de apresentar recomendações sobre uma série de questões relacionadas a ativos digitais, incluindo uma versão digital da moeda soberana dos EUA. A iniciativa foi lançada por meio de uma ordem executiva do presidente Joe Biden.

“Não sei a que conclusões chegaremos ainda, mas devemos deixar claro que a emissão de um CBDC provavelmente apresentaria um grande desafio de design e engenharia que exigiria anos de desenvolvimento, não meses”, disse Yellen em declarações preparadas para um evento de quinta-feira em Washington. As moedas digitais dos bancos centrais são conhecidas como CBDC, no caso dos EUA, o dólar digital.

Em seu discurso, Yellen descreveu um conjunto de princípios gerais que, em sua opinião, devem orientar a criação de um novo quadro para regular os ativos digitais, buscando fomentar a inovação e proteger consumidores, investidores e estabilidade financeira.

“Nossas estruturas regulatórias devem ser projetadas para apoiar a inovação responsável e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos, especialmente aqueles que podem perturbar o sistema financeiro e a economia”, disse Yellen.

'Tecnologia Neutral'

Ele ressaltou que, à medida que os reguladores se esforçam para acompanhar a inovação, as regras que eles criam devem ser “tecnologicamente neutras”.

“Esse processo deve ser guiado pelos riscos associados aos serviços prestados às famílias e empresas, e não pela tecnologia subjacente”, disse.

Emissores de ativos digitais e prestadores de serviços do setor devem proteger consumidores e investidores de fraudes e informações enganosas, garantir a custódia adequada dos ativos e fornecer informações fiscais adequadas, disse ele.

O discurso segue uma ordem executiva emitida em março ordenando que várias agências federais, incluindo o Tesouro, prestem mais atenção ao estudo e à regulamentação prospectiva de ativos digitais, que podem incluir uma série de criptomoedas, como bitcoin, criptomoedas estáveis de valor fixo e digitais dinheiro emitido pelos bancos centrais.

Os formuladores de políticas, acrescentou Yellen, devem estar preparados para possíveis mudanças na estrutura dos mercados financeiros, citando possíveis mudanças impulsionadas pela tecnologia de contabilidade distribuída.

“Embora isso possa tornar os mercados menos vulneráveis à falência do que qualquer empresa em particular, é essencial garantir que mantenhamos a visibilidade sobre potenciais acumulações de risco sistêmico e continuemos a ter ferramentas eficazes para controlar os excessos onde eles surgem”, disse.

