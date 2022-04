Vídeo: Vicente Fernández Jr. está visitando Cartagena e canta com vendedor ambulante

Vicente Fernandez Jr. surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao postar algumas imagens através de suas 'InstaStories' compartilhando com seus amigos e sua parceira, Mariana González Padilla, na mágica Cidade Murada por ocasião do aniversário da empresária.

“Chegando em Bora Bora, veja como é fofo”, a empresária mexicana é ouvida dizendo em suas histórias. Ao fundo, outra pessoa diz a ele “isso é a Colômbia”.

Nas histórias compartilhadas pelo filho de Chente, ele está ao lado de uma das filhas de Mariana González, a empresária e influenciadora que ficou famosa em 2019 quando iniciou seu relacionamento com Vicente Fernández Jr., que estaria comemorando seu 25º aniversário.

“Aniversariante de 25 anos de...” , exclama Mariana González, mais tarde a filha do influenciador, brincando, aponta que eles não têm 25, mas 29 anos, apontando para as nádegas.

Outro momento que Vicente Fernández Jr. compartilhou através de seu 'InstaStories' foi se divertir em um bar localizado no centro da cidade, bem como a vista de que dava para a torre do relógio na Cidade Murada.

Posteriormente, publicaram algumas imagens do local onde estavam hospedados, localizado no complexo Bora Bora Beach Club, uma das praias particulares das renomadas Ilhas Rosário, onde sempre destacaram a qualidade das pessoas que conheceram e a beleza do pôr do sol colombiano.

Aqui está o conteúdo completo de Vicente Fernández Jr. :

O filho de Vicente Fernández andou pelas ruas da cidade murada com seu parceiro

Durante sua turnê pelas ruas de Cartagena, o filho de Vicente Fernández teve a oportunidade de lembrar seu falecido pai quando conheceu um de seus seguidores e pediu-lhe para cantar em coro a música 'Acá entre nos' e no final da apresentação o homem lhe disse que 'El Charro de Huentitan' não morreu e que ele ainda está no coração de todos os seus fãs.

“Vicente Fernández não morreu e continuará a viver para sempre em nossos corações, tenho toda a coleção de 30 filmes de Vicente Fernández, todos eles tenho, foram todos bons e o único que não gostei foi 'Um e meio contra o mundo', o resto foi tudo bom”, disse o seguidor de 'Chente '.

Vale ressaltar que Vicente Fernández ao longo de sua carreira como artista gravou mais de cem álbuns, cerca de 20 filmes durante a Era de Ouro do Cinema Mexicano e recebeu vários prêmios, incluindo três Anglo Grammy Awards, oito Latin Grammy Awards, 14 Lo Nuestro Awards e é o detentor de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Da MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, está ocorrendo a 64ª edição do Grammy, onde o cantor mexicano Vicente Fernández foi premiado postumamente por seu último material de gravação lançado em 2020.

A Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação premiou o álbum “A mis 80′s”, como “Melhor Álbum Regional Mexicano”. Este material de gravação contém 13 músicas de sua autoria que incluem La Barca, Ya No Insistas Corazón, juro que nunca mais voltarei ou A Mi Nieto.

Durante a gala que já está ocorrendo, fora da habitual transmissão televisiva, o legado do Mexican Idol foi premiado em sua mais recente produção musical de 2020: “Parabéns ao vencedor do Melhor Álbum de Música Regional Mexicana 'A Mis 80′s'”, escreveu no Twitter

