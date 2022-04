Tulio Gómez deu uma vara a Juan Carlos Osorio novamente: “Ele saiu aberto nas pernas”

Depois de várias divergências com as diretivas e os fãs, Juan Carlos Osorio deixou a direção técnica da América de Cali na semana passada. O técnico Risaralda estava no comando em 49 jogos, no entanto, ele não conseguiu alcançar os resultados esperados na equipe 'Scarlet', deixando um desempenho de apenas 38%.

Um dos aspectos pelos quais Osorio foi criticado foram as rotações constantes, uma estratégia que o caracterizou ao longo de sua carreira, mas que na América lhe trouxe várias dores de cabeça. De acordo com os comentários dos fãs, essa abordagem o levou a deixar jogadores-chave no banco de substitutos por tentar usar toda a sua folha de pagamento. Além disso, outro problema com o qual 'La Mecha' teve que lidar são as lesões, já que, ao longo do semestre, não pôde contar com sua lista completa.

Depois de deixar a instituição, Osorio conversou com a mídia 'Esportes sem tapujo' e expressou sua tristeza por não ter um projeto de sucesso. No entanto, ele ressaltou que está “calmo”, porque procurou trabalhar da melhor maneira: “Não tenho do que reclamar, sou responsável por tudo o que aconteceu. Hoje posso dizer que estou calmo para todos: minha família, meu povo, o clube, o projeto esportivo e para mim. A vida é assim.”

Nos últimos meses, a relação entre o principal acionista da América e o treinador colombiano teve vários atritos. Em 19 de março, por exemplo, após a derrota por 1 a 0 para o Independiente Medellín, Tulio lançou duras críticas contra Osorio por meio de sua conta no Twitter: “O mau trabalhador culpa a ferramenta, porque os medíocres não aceitam seus próprios erros e culpam os outros por sua incapacidade!!” .

No entanto, o líder 'Scarlet' falou novamente sobre a gestão do estrategista 'Cafetero' depois que a equipe venceu os milionários por 3 a 2 até a 14ª data da Liga BetPlay. Segundo Tulio, em entrevista ao programa 'El Alargue' da Caracol Radio, a questão das lesões é uma realidade, e isso diminuiu as possibilidades da instituição.

“Eu tenho uma folha de pagamento muito boa, o que acontece é que tivemos os jogadores lesionados ou no banco. Você viu como vencemos os Millonarios, com solvência, vencemos sem seis ou oito titulares, porque neste semestre mantivemos entre seis e oito jogadores no departamento médico”, disse em primeira instância.

Mais tarde, ele destacou que a vitória aconteceu porque a equipe foi para uma estratégia mais defensiva, algo que, aparentemente, não era o forte de Juan Carlos Osorio: “Nós com uma linha de três, quase todos os gols foram iguais, em um contra-ataque eles pegam o goleiro sozinho e não atiram nele, então Eu disse a Pompilio: 'Por favor, uma defesa de quatro, não vá colocar uma linha de três que nos vence'. Quando alguém pula na quadra ele já entra com um ponto, um sai para procurar os dois pontos, mas é que Osório deixou aberto nas pernas”.

Nesta quarta-feira, o America de Cali oficializou o retorno de Alexandre Guimarães por meio de suas redes sociais. O técnico brasileiro é bem lembrado nos 'Red Devils', pois foi campeão do Torneio Final de 2019.

“O professor já assinou e deve liderar sua primeira sessão de treinamento nesta sexta-feira no local Cascajal Sports”, anunciou o 'Escarlata' equipe na tarde deste 6 de abril.

A missão do treinador será aproveitar ao máximo as próximas seis datas da Liga BetPlay para se qualificar para os home runs das semifinais. Na prévia do dia seguinte, a América ocupa o quadrado 12 com 18 pontos, três a menos que o Atlético Bucaramanga, que está ocupando o último lugar nas etapas finais do campeonato.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

CONTINUE LENDO: