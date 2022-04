Revogação do mandato: 5.000 cédulas foram roubadas em San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Na madrugada desta quarta-feira, houve o roubo de três parcelas com cédulas destinadas à consulta de revogação de mandato que ocorrerá no próximo dia 10 de abril.

Isso foi relatado pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) em um comunicado. Esse assalto ocorreu nos armazéns do Distrito 01 de Matehuala, em San Luis Potosí. Os pacotes continham cerca de 5 mil 2 cédulas, que procurarão ser reabastecidas.

Os pacotes retirados foram registrados com as seguintes páginas correspondentes às seguintes caixas, de acordo com os padrões de segurança adotados pela instituição eleitoral:

- 558- C1 fólios 136.003 al 137.822

- 566- C1 fólios 142.475 al 144.053

- 580- C1 fólios 156.321 al 157.923

Funcionários de um órgão autônomo informaram os Escritórios Centrais do INE para solicitar a substituição desses escritórios para uso no Município de Mexquitic, a fim de garantir a participação dos cidadãos dessa demarcação.

Eles também enfatizaram que os outros pacotes são distribuídos ao restante da entidade sob custódia do pessoal da Segurança Pública do Estado.

No que diz respeito à consulta popular, surgiram vários confrontos entre os diretores do INE e funcionários do governo autoproclamados como a Quarta Transformação (Q4), incluindo o próprio presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO), sobre as alegações da suposta sabotagem que o Instituto está tentando com a consulta, uma vez que apontou a falta de cédulas e caixas, bem como a localização dos módulos a serem votados.

De acordo com o diretor do INE, Ciro Murayama, que tem atuado em suas redes sociais defendendo o Instituto, cerca de 57 mil praças serão colocadas em locais regulares.

“Locais acessíveis e conhecidos nas colônias, desta vez publicamos o aplicativo 'Localize sua caixa' desde 26 de março, fizemos um esforço para dar aos cidadãos as informações onde você encontrará sua caixa”, argumentando que o Instituto tem sido objeto de inúmeras críticas e desqualificações infundadas.

Da mesma forma, durante o evento em favor da Reforma da Eletricidade que foi organizada para reunir apoiantes do presidente no Monumento à Revolução na tarde de quarta-feira, eles fizeram o seu discurso não só a favor da Reforma, mas também contra o INE.

O evento começou com a intervenção do cineasta Epigmenio Ibarra, que se posicionou como um dos mais fervorosos defensores do Q4, marcou os assessores Lorenzo Córdova e Ciro Murayama como traidores da democracia mexicana por irem contra a consulta de Revogação de Mandato.

Então, ele indicou que a mudança deve ocorrer através da urna, “para se levantar novamente, mas não com armas, não é mais necessário, mas com razão”

Também nos últimos dias, senadores do banco do partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaram a criação da Frente Nacional de Os Comunicadores do Povo, com os quais argumentaram, procuram dar informações reais aos cidadãos e promover as diferentes conquistas da presidência de López Obrador.

Também visa “informar com sinceridade” os cidadãos sobre a Revogação do Mandato, pois mencionaram que os conselheiros do INE mantiveram uma aliança com partidos de direita para sabotar o processo de consulta através de uma operação política e mediática, permitindo que os partidos da oposição divulguem pontos contra o Revogação, mas não de sua promoção.

