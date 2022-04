Revogação de mandato: oposição apresentou posição à OEA contra a “falsa consulta” de AMLO

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

Neste domingo, 10 de abril, ocorrerá o Processo Consultivo para a Revogação de Mandato, que poderá definir o mandato do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cargo para o qual foi eleito; no entanto, membros da oposição recorreram à Organização dos Estados Unidos Estados (OEA) para determinar sua posição antes desta consulta e o contexto em que ela ocorrerá.

Tendo em vista a proximidade desta atividade cívica, Jesús Zambrano, coordenador nacional do Partido da Revolução Democrática (PRD); Adriana Díaz, secretária-geral do partido; e Ángel Ávila, representante do PRD junto ao Instituto Nacional Eleitoral (INE) participaram da Missão da OEA no México e apresentaram sua perspectiva do contexto atual em referência à consulta.

Na recepção dos perredistas estiveram Fernando Tuesta, chefe da Missão da OEA no México; Brenda Santamaría, Chefe da Seção de Observação Eleitoral do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA; e Yerutí Méndez, vice-chefe da Missão de Visitantes Estrangeiros da OEA em México.

Zambrano Grijalva descreveu este encontro como “transcendente”, pois os especialistas eleitorais da organização internacional estavam interessados em conhecer o contexto das circunstâncias do que, para eles, é um evento extraordinário.

O líder do Sol Asteca destacou a importância de fornecer essas informações ao Conselho Geral da OEA e seu Presidente Luis Almagro, para que a organização tenha sua versão de “voz alta”, pois estão convencidos de que a Revogação do Mandato é uma “farsa”.

Por conta própria, Adriana Díaz destacou a posição do PRD sobre o exercício da consulta de Revogação de Mandato: “Registramos todas as demandas nos órgãos eleitorais, espero que eles façam um relatório anexado ao documentário que entregamos”.

Por fim, Ángel Ávila anunciou que apresentará todas as queixas eleitorais apresentadas pelo partido, bem como as resoluções da Comissão de Reclamações do INE e da Câmara Superior do Tribunal Eleitoral da Federação Judiciária (TEPJF), que foram resolvidas em favor do PRD .

Ele também afirmou que este partido continuará a usar todas as ferramentas legais à sua disposição para denunciar violações da lei pelo presidente López Obrador, os funcionários que promovem o chamado 4T e a liderança do Movimento de Regeneração Morena (Morena).

Deve-se notar que Claudia Sheinbaum, chefe de governo da Cidade do México, convocou uma manifestação no Monumento à Revolução, para promover a Reforma Elétrica, que está sendo discutida em comitês da Câmara dos Deputados; no entanto, durante o evento que ocorreu no bairro Tabacalera da prefeitura de Cuauhtémoc, o ativismo da Regeneração Nacional promoveu o ato consultivo.

Em mensagem a favor da democracia participativa, Epigmenio Ibarra apontou Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, membros do INE, como traidores da democracia por, na perspectiva deles, irem contra o exercício a que o chefe do executivo federal se submeterá no domingo.

Da mesma forma, Mario Delgado, o presidente nacional do partido da cereja, disse que o México está atualmente em uma batalha pela soberania, então a aprovação da Reforma Elétrica e a Revogação do Mandato serão pilares para eliminar “a última brecha” do neoliberalismo. Da mesma forma, Gabriela Jiménez, porta-estandarte de Morena, disse que “no domingo sairemos para dizer 'amor com amor' a AMLO”.

