Reações dos políticos ao exemplo de Aníbal Torres sobre Adolf Hitler

Durante a sessão do Conselho de Ministros Descentralizado, o primeiro-ministro Aníbal Torres, usou como bom exemplo a gestão do genocida nazista Adolf Hitler na construção de rodovias na Alemanha durante a década de 1930.

“Em uma ocasião Adolf Hitler visita o norte da Itália e Mussolini mostra-lhe uma auto-estrada construída a partir de Milão. Hitler viu isso, ele foi para seu país e o encheu de rodovias, aeroportos e fez dela a primeira potência econômica do mundo”, disse em parte de seu discurso.

Diante disso, várias figuras políticas se manifestaram mostrando seu aborrecimento com esta mensagem.

Alex Flores - Deputado do Perú Livre para Ayacucho

“Uma pena que o primeiro-ministro Aníbal Torres cita como exemplo de um fascista e genocídio como Hitler, agora entendemos de onde vêm medidas errôneas como o toque de recolher fracassado. É claro que sem coerência ideológica e programática e mudanças não serão possíveis”

Edward Málaga - Congressista Desagrupado (Partido Roxo)

“Ouvi horrorizado o premiê Aníbal Torres em Huancayo, ligando publicamente Hitler e Mussolini, ambos criminosos de guerra. Isso é inaceitável! O que há de errado com você, Premier? Você esqueceu a história? Você não foi para a Universidade Nacional de San Marcos? Parece que a incapacidade moral é contagiosa.”

Carlos A. Anderson - Congressista desagrupado (antes de Podemos Perú)

“Ouvi Aníbal Torres elogiar Hitler e seu suposto gesto de criar infraestrutura rodoviária na Alemanha. Lamento dizer que o Sr. Torres não conhece história, muito menos história econômica. Seus preconceitos o levam a ignorar os atos genocidas do maior assassino da história.”

Lucho Durán - Presidente do Partido Morado

“Já @anibaltorresv atingiu o fundo do poço. Ele cita Adolf Hitler como uma referência para a liderança para alcançar o desenvolvimento de uma nação. Nós, que acreditamos em #LibertadYProgreso para todos, dizemos que os direitos humanos não têm custo de oportunidade. Seu mandato no cargo é insustentável.”

Rocio Silva Sabtiesteban - Frente larga

“O primeiro-ministro cita Adolf Hitler como um exemplo de desenvolvimento e esforço. Eu entendo agora de onde vem sua inspiração autoritária... é por isso que ele quer reduzir a possibilidade de prisão para criminosos para 14 anos e se é contra os direitos humanos sair do Pacto de San José”.

Richard Acuña - Ex-congressista da Aliança para o Progresso

“Inaceitável e desumano, Aníbal Torres dá o exemplo do maior genocídio da humanidade, Adolfo Hitler. Não é à toa que eles não estão preocupados em governar com as mãos cheias de sangue. O Premier deve ir agora!”





O QUE MAIS ANÍBAL TORRES DISSE?

Esta não seria a primeira vez que o premier usou a figura de Adolf Hitler em suas declarações. Recorde-se que em março, o presidente do Conselho de Ministros, ao se opor à decisão do Tribunal Constitucional (TC) a favor da libertação de Alberto Fujimori, comparou o ex-presidente com o ditador Adolf Hitler.

“Devemos reconhecer suas boas ações, mas eu as dou como exemplo: na Alemanha não foi Adolf Hitler quem fez dele uma potência mundial? Foi ele, mas ele foi condenado, não só pelos alemães, mas pelo mundo inteiro, pelos grandes crimes que cometeu. Ninguém é julgado -judicialmente- por suas boas obras, ele é julgado por más ações”, disse em seguida.

UMA DECLARAÇÃO IMPRECISA

Depois de ouvir essas declarações, reações e análises de especialistas não faltaram. O filósofo e radialista Fernando Carvallo criticou a versão de Aníbal Torres e explicou que ela não é precisa. Ele destacou que Konrad Adenauer, que na época era prefeito de Colônia (1917-1933), propôs a construção de várias rodovias.





CONTINUE LENDO