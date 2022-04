Por que Ríos Farjat, um dos ministros favoritos da AMLO, votou contra a Lei da Indústria de Eletricidade

Esta quinta-feira, 7 de abril, verificou-se que o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) endossou, com as expressões mínimas mínimas exigidas, a constitucionalidade da Lei do Setor Elétrico (LIE), que em 2021 foi alterada para que o despacho de energia favoreça a Federal Comissão de Eletricidade (CFE).

Os votos expressos na Câmara Superior da Corte para endossar a LIE foram o mínimo necessário para que ela fosse reconhecida como válida sob a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Isso significa que dos 11 ministros, quatro votaram a favor e sete contra, deve-se notar que Arturo Zaldívar, ministro-chefe da SCJN, foi um dos que endossou a constitucionalidade desta lei.

No resumo da votação, pode-se ver que os ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmin Esquivel Mossa e Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena foram a favor; Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Norma Piña Hernández, Juan votou contra Luis Gonzalez Alcantara Carranca e Ana Margarita Rios Farjat.

Por razões ambientais, o ministro Ríos Farjat votou contra a Lei da Indústria de Eletricidade Vídeo: Twitter/ @XochitlGalvez

Do outro lado do espectro, ele destaca que entre os ministros que votaram contra estavam o ministro Ríos Farjat, um dos ministros próximos ao presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e o chamado 4T, porque no início do mandato de seis anos, ela tinha uma posição-chave na o governo federal e, graças à ratificação de Morena, ela conseguiu chegar à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Sua proximidade com López Obrador começou em 2017, quando o então presidente da festa da cereja a convidou para participar da conferência “Plan de Nación”. Mais tarde, em 2018, ela fez parte da equipe de transição do presidente eleito ao liderar o trabalho exigido no processo de entrega/recepção do Serviço de Administração Tributária (SAT), para que a partir de 5 de dezembro daquele ano, ela estivesse no comando da unidade.

Algum tempo depois, com a liberação de um lugar no corpo de ministros do SCJN, ela participou e venceu pela praça, de modo que em 5 de dezembro de 2019, o Senado da República, com a maioria do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) e seus aliados (Partido Trabalhista, Verde Partido Ecologista do México e Partido do Encontro Social), ratificou o ministro na Corte.

Até o presidente López Obrador saudou a chegada de Ríos Farjat ao SCJN. “Até ontem eu ouvi sobre a decisão do Senado, congratulo-me com isso. As três propostas são cidadãos muito bons, profissionais, advogados muito bons todos os três”, disse AMLO durante sua conferência matinal com um sorriso na boca.

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

Agora, com um argumento ambiental, a ministra da Corte explicou que, ao promover o direito a um ambiente saudável, explicou que o fortalecimento do CFE não pode ser privilegiado diante da saúde humana.

Com esse ponto, argumentou, está sendo imposto um privilégio que pode tender a privilegiar o CFE, mas o faz “deixando em segundo lugar permanente a energia limpa tão necessária para a sustentabilidade e a saúde de todos”.

