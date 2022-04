Por que não seríamos capazes de desfrutar de mezcal sem morcegos

Os morcegos fazem parte da polinização de animais como abelhas, abelhas, borboletas, que por sua vez são uma parte essencial do equilíbrio do ecossistema e da produção de alimentos e, se desaparecerem, colocariam os humanos em risco. Mas eles são mais rejeitados porque existem preconceitos que muitas vezes não são corretos. O que se sabe é que sem eles o mezcal não poderia continuar existindo, já que os morcegos magueyero são polinizadores exclusivos. de magueyes de onde essa bebida é retirada.

Mezcal é uma bebida destilada verdadeiramente mexicana, Oaxaca é considerada a capital mundial do mezcal; mas a verdade é que estados como Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas e Zacatecas têm uma importante produção desta bebida.

No México, existem 138 espécies de morcegos, Leptonycteris nivalis e Leptonycteris yerbabuenae são os principais polinizadores do agave. De acordo com a UNAM, a polinização desses agaves está ameaçada por causas humanas, como a destruição do habitat, fazendo com que espécies sejam ameaçadas de extinção.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

A demanda global por mezcal colocou em risco a existência de plantas e animais endêmicos do México; para isso, o especialista em redes de interação biológica Alfonso Valiente menciona que, se os agaves fossem extintos, acabaria com os morcegos e, portanto, muitas outras espécies.

A principal relação entre esse animal noturno e os agaves é que as flores desta planta só abrem à noite, de modo que o morcego consegue se alimentar do néctar da flor e, por sua vez, polinizá-lo. Eles também dispersam sementes e pólen, permitindo que a cultura se propague e continue a prosperar. Além dessa função, são controladores de pragas e transmissão de doenças, pois em uma noite de caça comem até 3 mil insetos.

Rodrigo Medellín, pesquisador do Instituto de Ecologia da UNAM e um dos principais defensores dos morcegos, menciona que os morcegos devem fazer parte da nossa identidade mexicana, pois são fundamentais na reprodução da planta de tequila e mezcal. Além do fato de que esses mamíferos voadores são uma das espécies mais benéficas, mas ao mesmo tempo as mais incompreendidas e atacadas.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

Eles também dispersam sementes de frutas como pequenos sapotes, sapotes pretos e brancos, nanches, capulinos, figos, goiabas, entre muitos outros.

Medellín diz que as pessoas têm um medo completamente infundado dos morcegos, associam-nas ao mal, às trevas, às doenças e à raiva. Especialmente com a pandemia que atingiu o mundo, as pessoas acreditavam que estavam espalhando a doença, então ele menciona que “esse vírus chamado O SARSC-CoV-2 é exclusivo dos humanos, não vem de morcegos.”

Ele também comenta que uma das ameaças mais fortes é o vandalismo contra eles, as pessoas os queimam, os matam, os afastam, dão veneno, mas tudo o que eles fazem é afetar a biodiversidade e, portanto, a si mesmos.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

Se você quiser continuar saboreando mezcal, tequila ou pulque, é necessário preservar a relação ecológica que os morcegos têm com a agave. Informar a sociedade por que polinizar animais como morcegos, beija-flores, abelhas, abelhas, vespas, borboletas, besouros; são tão importantes para o equilíbrio do planeta e, acima de tudo, a comida dos seres humanos.

