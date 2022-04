Patrícia Armendáriz alertou o PAN para a Reforma Elétrica: “Não vamos perder tempo com insultos e loucuras”

O debate sobre a Reforma da Eletricidade na Câmara dos Deputados está se aproximando, e a integrante do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), Patrícia Armendáriz, emitiu um alerta ao Partido da Ação Nacional (PAN) antes de iniciar o diálogo sobre esta possível emenda legislativa.

Por meio de suas redes sociais, a ex-integrante do programa Shark Tank pediu aos legisladores azuis e brancos que não perdessem tempo com “insultos e loucuras”, porque, disse ela, todos estão prontos para chegar a um acordo na câmara baixa.

“O debate sobre a reforma da eletricidade na câmara de @Mx_Diputados está se aproximando. Quero fazer um convite para tod @s que não percamos tempo com insultos e loucuras. Temos um emprego, estamos todos prontos para discuti-lo e de forma eficiente”, escreveu a empresária.

Mais tarde, afirmou que o Banco Nacional de Ação é composto por “cidadãos dignos” que não merecem dar uma imagem de apenas argumentar com “insultos e acusações” nesta legislatura.

“As intervenções do @AccionNacional onde a direita mexicana é representada por cidadãos dignos que estão preparados e não merecem dar a imagem de apenas argumentar com insultos e acusações do México por #unacamaradigna”, disse o Morenista.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Os usuários dessa rede social imediatamente correram contra o legislador do partido da cereja e apontaram que a Reforma da Eletricidade promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) é um perigo para o país, e até autoridades internacionais mencionaram isso.

Especificamente, eles compartilharam a declaração que o secretário dos Estados Unidos exigiu de Tatiana Clouthier, chefe do Ministério da Economia, os possíveis pontos que o México deixaria de cumprir o TMEC se essa mudança no setor de energia for implementado.

O funcionário dos EUA também garantiu que investimentos de até USD 10 bilhões estariam em risco. “Principalmente em instalações de energia renovável, mais do que nunca elas estão em risco”, lê-se na carta assinada por Katherine Tai.

Note-se que, no passado dia 4 de abril, a Comissão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais da Câmara dos Deputados se pronunciou a favor da iniciativa de reforma da eletricidade, observando que se trata de uma proposta ambientalmente correta.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Durante este diálogo, a opinião ficou bastante dividida porque, apesar de a maioria dos votos ter sido alcançada para ser considerada como a opinião geral de toda a comissão, a votação foi de 17 votos a favor e 14 contra. Os primeiros votos foram feitos pelos políticos de Morena e seus aliados, os Partidos Trabalhistas (PT) e o Ecologista Verde do México (PVEM). Enquanto o segundo do bloco de oposição: PRI, PAN, PRD, MC.

Naquele mesmo dia, membros do Partido Revolucionário Institucional, do Partido da Ação Nacional e do Partido da Revolução Democrática anunciaram, durante uma conferência de imprensa, que apresentariam uma contraproposta para a reforma elétrica, dizendo que o projeto AMLO era “destrutivo, regressivo e poluente”.

Do 12 pontos propostos pelo bloco de oposição, Morena anunciou que coincidiu com apenas seis, embora ele tenha apontado na terça-feira, abril 5, que os pontos expostos na sua contrarreforma poderiam ser analisados e contemplados no parecer que já havia sido divulgado.

Entre essas diretrizes está o aumento do acesso à eletricidade ao direito constitucional, e que seu uso, fornecimento e preços acessíveis são uma condição prévia para que os cidadãos desfrutem do direito à água, segurança, alimentação e saúde.

CONTINUE LENDO