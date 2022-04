O Registrador anunciou que mudará os júris votantes em mais de 5.000 mesas

Nesta quinta-feira, 7 de abril, foi anunciado que o Registro Nacional do Estado Civil mudará os júris votantes para as próximas eleições presidenciais que serão realizadas em maio deste ano.

Menos de dois meses antes das eleições para eleger o próximo presidente e vice-presidente da Colômbia, o cartório anunciou que os júris de pelo menos 5.109 mesas em todo o país serão alterados, onde erros humanos ou possíveis irregularidades foram registrados na conclusão do E-14 formulários.

Segundo a entidade, isso é feito para proporcionar tranquilidade e garantias aos cidadãos que irão às urnas em 29 de maio em todo o território nacional. Recorde-se que algumas das irregularidades que foram relatadas em março, durante as eleições para o Congresso, já estão nas mãos da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria-Geral da República.

O secretário informou que, além de mudar os júris, garantirá que em cada mesa os membros do júri sejam distribuídos de maneira heterogênea com diferentes afiliações políticas.

Além disso, será dada prioridade aos candidatos a campanhas presidenciais, partidos políticos, funcionários do setor público, funcionários de empresas privadas e professores de estabelecimentos de ensino que juraram votar nas eleições passadas.

“Vamos fazer um novo sorteio e garantiremos que nenhuma tabela seja homogênea no país, vamos variar os setores de aplicação, priorizando campanhas eleitorais e partidos políticos que terão todas as garantias para a formação de júris votantes”, disse o registrador nacional do estado civil, Alexander Vega.

De acordo com as informações fornecidas pela entidade em 7 de abril, haverá mais de 700.000 júris selecionados e, de acordo com as disposições do calendário eleitoral para essas eleições, de 29 de março a 29 de abril, o sorteio dos júris votantes é antecipado.

Lembre-se da ordem dos candidatos no cartão eleitoral

Na primeira fila estão colocados: o primeiro lugar é Rodolfo Hernández, da Liga dos Governadores Anticorrupção, com sua fórmula vice-presidencial, Marlene Castillo. Em segundo lugar está a Colômbia Justa y Libres com o candidato presidencial John Milton Rodriguez e sua fórmula Sandra de las Lajas Torres. Em terceiro lugar ficou o candidato à Presidência da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, com sua fórmula vice-presidencial Rodrigo Lara.

A segunda linha do cartão será liderada pela coalizão Centro Esperanza com Sergio Fajardo e Luis Gilberto Murillo. Em seguida, segue Salvação Nacional com o candidato presidencial Enrique Gómez Martínez e sua fórmula Carlos Cuartas e, finalmente, nessa segunda fila está o Pacto Histórico com seu candidato presidencial, Gustavo Petro e a candidata à vice-presidência Francia Márquez.

Na terceira e última fila do card estão o ex-governador de Antioquia, Luis Pérez e Ceferino Mosquera para a Colômbia Piensa en Grande; seguido por Íngrid Betancourt e José Luis Esparza, pelo partido Oxigênio Verde; e por último é o voto em branco.

CONTINUE LENDO: