O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu à OTAN armas pesadas para evitar novos massacres, como o de Bucha

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse na quinta-feira que em suas reuniões com aliados da OTAN em Bruxelas tem três itens na agenda: “armas, armas e armas”.

“Minha agenda é muito simples, há apenas três questões nela: armas, armas e armas”, disse ele ao chegar à sede da Aliança Atlântica.

Kuleba assegurou que “nas últimas semanas, o exército ucraniano e toda a nação ucraniana mostraram que sabemos lutar, sabemos como vencer, mas sem o fornecimento sustentável e suficiente de armas que a Ucrânia pediu, essas vitórias serão acompanhadas por enormes sacrifícios”.

O chefe da diplomacia ucraniana, em turnê pela Europa, disse que “a melhor maneira de ajudar a Ucrânia agora é fornecer tudo o que é necessário para conter (o presidente russo Vladimir) Putin e derrotar o exército russo na Ucrânia, para que a guerra não se agrave mais”.

Em particular, ele disse que a Ucrânia precisa, em particular, de aeronaves, mísseis anti-navio, veículos blindados pessoais e sistemas pesados de defesa aérea.

“Eu acho que o tratamento que a Ucrânia está oferecendo é justo: você nos dá armas, nós sacrificamos nossas vidas e a guerra está contida na Ucrânia”, disse.

Kuleba considerou que não se deve fazer distinção entre armas defensivas e ofensivas “porque qualquer arma usada no território da Ucrânia pelo exército ucraniano contra um agressor estrangeiro é defensiva por definição”.

“Portanto, essa distinção entre ofensivo e defensivo não faz nenhum sentido quando se trata da situação no meu país. Os países que dizem que vamos fornecer armas defensivas à Ucrânia, mas não estamos em posição de lhe dar armas ofensivas, são hipócritas. É simplesmente uma abordagem injusta e injustificada”, disse.

Sobre a Alemanha, ele reconheceu que deu “um passo revolucionário ao mudar sua posição de não fornecer armas em tudo para permitir certos suprimentos e fornecer à Ucrânia, em particular, armas antitanque”.

“No entanto, é claro que a Alemanha pode fazer mais, dadas suas reservas e capacidade, e estamos trabalhando com o Governo alemão para nos fornecer armas adicionais”, disse.

Sobre as sanções contra a Rússia, ele disse que havia sido dado um passo em frente e que há apenas uma semana as medidas restritivas propostas eram muito mais fracas.

No entanto, ele insistiu em impor um embargo completo ao gás e ao petróleo russos, em expulsar todos os bancos russos do sistema internacional Swift e em fechar todos os portos para navios e mercadorias russos com o mínimo de exceções possível com base em motivos humanitários.

“Francamente, espero que não enfrentemos novamente uma situação em que para intensificar a pressão das sanções precisamos que atrocidades como a de Bucha sejam reveladas e que impressionem e impactem outros parceiros a ponto de sentirem e dizerem que vão introduzir novas sanções”, disse.

Ele pediu que os ucranianos não tenham que pagar com “suas vidas, saúde e sofrimento” por novas sanções contra a Rússia.

Os países da OTAN estão fornecendo armas para a Ucrânia, mas a Aliança também busca agir com prudência para não se envolver em uma guerra total contra a Rússia.

(Com informações da EFE)

