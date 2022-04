Ministro Alejandro Salas: “O presidente Castillo não vai renunciar”

As crises se agravaram durante as manifestações causadas pelo o aumento de preços em vários produtos forçou os atores políticos a estudar várias soluções. Desde a oposição no Congresso, a proposta ao presidente foi repetida Pedro Castillo quem ele renunciou ao cargo com o suposto propósito de gerar maior estabilidade no país. Embora tenha sido uma ideia que foi expressa em várias ocasiões, o Executivo apontou que não faria parte dos planos do chefe de Estado.

O Ministro da Cultura, Alejandro Salas, um dos representantes do gabinete Aníbal Torres, que veio a Huancayo para participar das mesas de diálogo, ficou encarregado de informar que o presidente não considerou dar um passo à parte como ex-presidente O presidente Kuzcinsky o fez em março de 2018. “De jeito nenhum (ele não vai desistir). O presidente Castillo é sólido, o presidente Castillo tem a força da democracia, ele tem a força de um processo que o elegeu como presidente porque o país não queria a outra opção”, disse o ministro.

Em relação às manifestações antigovernamentais realizadas em 5 de abril no centro histórico de Lima, Salas lamentou que as expressões racistas contra o presidente fizessem parte das discussões repetidas no protesto. “Nada justifica o racismo, nada justifica a discriminação, nada justifica maus tratos”, disse o chefe da Cultura.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

Através do polêmico conselheiro presidencial, Daniel Salaverry, foi mais uma vez confirmado que Pedro Castillo não tem intenção de renunciando à presidência da república. “Qualquer possibilidade de o presidente tomar tal decisão (renunciar ao cargo) está descartada. Muito pelo contrário: o presidente agora está focado em avaliar seus ministros e fazer as mudanças que são necessárias”, disse o ex-congressista Fujimorist.

NOVA TENTATIVA

Desde o Congresso, tentativas foram feitas duas vezes para remover o presidente Castillo. No início, a moção não foi debatida porque não tinha os votos necessários para chegar a essa fase. No entanto, a moção apresentada em março fez com que o presidente fosse à Câmara, mas ele não conseguiu os 87 votos necessários para tirá-lo de lá. Desta vez, a congressista do Avanza País, Rosselli Amuruz, apresentou uma moção pedindo ao presidente Pedro Castillo que apresentasse sua “renúncia irrevogável” imediatamente “para o bem moral da nação”.

De acordo com o documento apresentado, “está demonstrando total ineficiência e irresponsabilidade nos assuntos de Estado, levando-nos à estagflação em pouco tempo”. Destaca ainda a existência de “várias omissões que ameaçam a economia nacional, o emprego, a unidade nacional, a agricultura do país numa situação muito grave, juntamente com greves de importantes sindicatos de várias atividades económicas”.

Amuruz também criticou a medida imposta no início desta semana para imobilizar a população de Lima e Callao por um dia, observando que a decisão “causou maior caos, com mercados, lojas, lojas completamente fechadas, prejudicando a população que ganha seus meios de subsistência diários para sobreviver, assim demonstrando desdém contra o país, causando perdas superiores a um bilhão de soles”.

O documento destina-se apenas a “instar” o presidente Castillo a apresentar sua renúncia irrevogável do cargo de presidente. Em outras palavras, serve como um comunicado que expressa o sentimento de representação nacional, mas que não precisa ser respondido ou cumprido pelo chefe de Estado.

