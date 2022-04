Maya Erskine substitui Phoebe Waller-Bridge e vai estrelar ao lado de Donald Glover na série “Sr. e Sra. Smith”

A série Sr. e Sra. Smith (Sr. e Sra. Smith ), da Prime Video, finalmente encontrou Phoebe Waller-Bridge : a atriz Maya Erskine, conhecida por seus papéis em PEN15 e Wine County. Ela assumiu o papel da contraparte feminina de Donald Glover na próxima ficção televisiva que será baseada no filme de ação estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie.

Após o anúncio do projeto, Waller-Bridge se afastou devido a diferenças criativas e mais tarde passou a trabalhar outro título como parte da colaboração que assinou com esta plataforma digital (a mesma que abriga sua famosa comédia Fleabag). Na esteira dessa perda no elenco, Glover confirmou mais tarde que a produção estava em busca de uma nova estrela para dar vida à Sra. Smith.

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Erskine é mais conhecido por ser o co-criador, estrela e produtor do PEN15, um título original do Hulu que foi indicado ao Emmy em várias categorias ao longo de suas duas temporadas. Outros papéis que compõem sua filmografia incluem Wine Country (dirigido por Amy Poehler), Homem Procurando Mulher, Casual, Scoob! e no futuro também será visto em Obi-Wan Kenobi, a série Disney+ focada no personagem clássico da saga de filmes Star Wars.

Sr. e Sra. Smith vão dar um salto para a TV

Originalmente, Sr. e Sra. Smith é um filme dirigido por Doug Liman que contou a história de um casal de espiões rivais que recebem um dia a mais difícil de suas missões: assassinar o outro. Brad Pitt e Angelina Jolie deram vida aos protagonistas, John e Jane Smith, que estão casados há cinco ou seis anos, mas o casamento esfriou e eles nem se lembram da última vez que se divertiram. O duelo até a morte entre os dois reacenderá essa chama de amor que parecia estar morta, e eles terão que avaliar se estão realmente prontos para abandonar o romance.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

O enredo será levado para a tela pequena por Donald Glover e Francesca Sloane. Recentemente, o ator revelou que eles estão escrevendo o final da temporada, então, as filmagens podem começar nos próximos meses do ano. Sloane também é o showrunner e é destaque na produção executiva ao lado do protagonista; Yariv Milchan e Michael Schaefer (New Regency); e Jenny Robins (Wells Street Films).

Quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, foi relatado que Phoebe Waller-Bridge, a aclamada atriz e roteirista britânica, faria parte do elenco principal. No entanto, o protagonista do Fleabag acabou abandonando-o e, no momento, está trabalhando em outra produção para o mesmo serviço de streaming.

Mr. & Mrs. Smith ainda não tem uma data de lançamento oficial no catálogo Prime Video.

