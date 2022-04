O Alianza Lima jogou em casa contra o River Plate como parte da primeira rodada do grupo F da Copa Libertadores 2022. Foi uma partida bastante equilibrada em termos de resultado, já que o 0 a 0 não se moveu e parecia que a tendência continuaria dessa maneira. No entanto, o atacante Matías Suárez apareceu para marcar um gol e liderar o 'Milionário' por 1 a 0 no Estádio Nacional após uma grande jogada coletiva.

O atacante argentino marcou um gol importante após uma assistência milimétrica de Julián Álvarez | Vídeo: ESPN