Lydia Cacho atacou a indústria pelo caso Sasha Sokol: “Terra de corrupção e impunidade”

O caso do abuso de Sasha Sokol levantou a voz de diferentes personalidades do show business mexicano, pois houve aqueles que se posicionaram a favor da cantora e também aqueles que a condenaram.

Quase um mês depois de Sokol tornar público em suas redes sociais que havia sofrido abusos de Luis de Llano, em 5 de abril ela disse estar disposta a levar seu caso contra o infame produtor da Televisa ao tribunal.

Nesse contexto, a jornalista e ativista mexicana, Lydia Cacho, parabenizou Sokol por sua coragem de levantar a voz diante da crença da sociedade de que a fama oferece proteção, desacreditando assim as denúncias de pessoas que trabalham neste campo.

Na thread do Twitter ele também argumentou que a indústria do entretenimento tem uma dívida moral e ética com milhares de vítimas de abuso sexual. Ele também afirmou que havia chegado a hora de Luis de Llano ser investigado e processado.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Ele também garantiu que culpar “as mães das vítimas é proteger os pederastas do entretenimento. O terror psicológico que os agressores estabelecem sobre as crianças silencia tudo”, por isso afirmou que se deve prestar atenção “aos agressores, ao seu direito à verdade e à reparação do dano #NoMasPederastas”.

Então, ele destacou que a coragem “de figuras públicas como @SashaSokol ou @martinezmau é imensa, porque o público desacredita suas vozes pensando que a fama lhes dá proteção. No México, uma terra de corrupção e impunidade, ninguém está seguro, mas os políticos, por sua vez. #NoMásPederastas”, concluiu Cacho.

Esta não é a primeira vez que a jornalista demonstra simpatia pela cantora, pois depois de uma mensagem postada na conta do Instagram da cantora ela afirmou que poderia contar com ela: “Conte comigo, querida Sasha. De fato, são os atos de pedófilo que o afundam, não a coragem da vítima”.

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Sokol anunciou durante a noite de 8 de março que o produtor de televisão havia abusado dela quando eles estavam romanticamente envolvidos. Essa revelação veio após a polêmica entrevista de Yordi Rosado com Luis de Llano, na qual ele relembrou seu “relacionamento” quando o cantor tinha apenas 14 anos.

Após esta declaração e mensagens de apoio de membros do entretenimento mexicano, a meia-irmã de Luis de Llano, Cecilia Fuentes, chegou a sua defesa, que disse consternado e aludiu que a questão fez com que De Llano caísse em uma depressão severa.

No texto da TVNotas, ele pediu amor, paz e compreensão para o produtor: “Eles o prenderam em um espaço muito pequeno, amarrado a uma âncora que é jogada em um mar sem fundo. E isso não é válido.”

E depois de uma declaração em que De Llano afirmou que não houve tal abuso e não cometeu nenhum crime, o ex-Timbiriche emitiu um forte aviso ao produtor de 76 anos: “O que eu fiz quando compartilhei a verdade não foi com a intenção de apedrejar Luis. Ele está chapado por suas ações. Luis: Pensar que você não agiu imoralmente é a coisa imoral. Vejo você no tribunal. ”

