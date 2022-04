Julen Rementería lançado contra Ministro do Interior e AMLO pela Revogação de Mandato

Durante a sessão do Senado, o panista Julen Rementería disse que o Senado deveria denunciar atos de violação da lei pelos atos de proselitismo do Secretário de Governo, Adán Augusto López.

Na sessão de quarta-feira, 6 de abril, a bancada da oposição, composta pelos partidos Revolucionário Institucional (PRI), Ação Nacional (PAN), Revolução Democrática (PRD) e Movimento Cidadão (MC), pediu para discutir e aprovar o relatório da Guarda Nacional para determinar se houve uso indevido de recursos públicos para agir sobre os resultados obtidos.

Isso foi proposto porque os senadores se manifestaram contra os atos incorridos por Adán Augusto López e o chefe da Guarda Nacional ao usar um avião daquela agência para viajar para os estados do norte.

Rementería mencionou que, embora o relatório deva ser votado, afirmou que “há um assunto que precisa ser abordado”. Ele mostrou um vídeo mostrando fragmentos da promoção da Revogação de Mandato feita pelo Ministro do Interior e alguns fragmentos de discursos de Andrés Manuel López Obrador.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

Mais tarde, ele comentou que a violação da lei era “evidente e aqui dissemos que íamos aplicá-la. Eles também protestaram para cumpri-lo e não estão fazendo isso. Não vamos defender o indefensável. '

'Lembro algo que o presidente disse muito na campanha e ainda diz como funcionário: “Ninguém acima da lei, nada fora da lei”. Coloque essas palavras em prática”, disse o panista.

Ele concluiu observando que tais atos mereciam denúncia por todo o Senado. No entanto, a presidente do Senado, Olga Sánchez Cordero, constantemente apontou ao longo da participação de Rementería que deveria terminar quando seu tempo acabasse.

Pouco depois, ele postou em sua conta oficial no Twitter o fragmento de sua participação no Senado junto com uma mensagem na qual afirmava que em Morena eles eram “destruidores da democracia” e atacou o chamado de Sánchez Cordero.

“Concluir senador.” “Concluir senador.” É assim que eles reagem quando são evidenciados, quando você tira a máscara. Porque o que eles realmente são: Destruidores de democracias, liberdades e portadores de miséria política e moral”

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

A esses comentários, a senadora Lucia Trasviña, senadora pelo Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendeu Augusto das críticas e apontou que” não é uma questão que lhes diz respeito”.

“O que os grupos políticos estão fazendo é politizar porque a consulta cidadã está chegando em breve (Revogação do Mandato)”, argumentou Trasviña Waldenrath e determinou que as ações tomadas pelo executivo como chefe supremo das Forças Armadas são sua autoridade e não a autoridade do Senado.

Da mesma forma, nos últimos dias, o senador e coordenador da bancada para o PAN, disse em entrevista coletiva no Senado que denunciaria às autoridades ao Secretário do Interior Adán Augusto López, como ele apontou que os recursos públicos foram usados.

Deve-se notar que o chefe do Segob foi criticado porque promoveu a Consulta de Revogação de Mandato no estado de Sonora, quando na verdade ele iria lidar com a questão da Reforma da Eletricidade.

