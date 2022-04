Johanna San Miguel e Carlos Carlín pensaram em começar um romance e ter um filho juntos

Johanna St. Michael e Carlos Carlín, que fez parte da série de comediantes Pataclaun, mostraram em mais de uma ocasião que são grandes amigos. Eles se conheceram em 1985 e, embora a química não tenha surgido instantaneamente no início, eles se tornaram inseparáveis desde que deram vida a Queca e Tony no final dos anos noventa.

Depois que o programa terminou, todos fizeram um curso diferente em suas carreiras. No entanto, o destino sempre acabava reunindo-os em projetos como “Chancho amor”, “Muerte Cupid”, “Puro Cuento”, entre outros. A peça mais recente em que eles se reunirão novamente é “Até que a televisão nos separe”.

Nesta encenação, os artistas proeminentes questionam com muito humor e engenhosidade a importância de ter um namorado ou namorada para a sociedade. “É necessário ter um parceiro? Um relacionamento romântico é mais importante do que uma amizade? Eles teriam se saído bem se se tornassem namorados, como todos disseram a eles?” , diz a sinopse do trabalho.

E é que muitos seguidores se perguntam por que nunca iniciaram um relacionamento amoroso, levando em consideração que ambos disseram que sua química é extraordinária dentro e fora das telas. Essas especulações ganharam força quando, em 2021, San Miguel reviveu uma fotografia no Instagram em que aparecia se beijando com seu grande amigo.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

ELES LEVANTARAM A IDEIA DE ESTAREM JUNTOS

Em relação a esses rumores, o apresentador de Esto es Guerra surpreendeu moradores e estranhos ao confessar que a ideia de iniciar um relacionamento com Carlín tinha de fato passado por sua mente. “Eu tive essa ideia e eu disse a ele (...) Até conversamos sobre ter um filho quando éramos crianças. Sou uma excelente mãe”, disse Johanna para o jornal El Comercio.

O ex-apresentador do Wonton Night acrescentou que eles nunca chegaram a nada porque naquela época o apresentador “não estava nas melhores condições” para começar um romance . No entanto, ele também sustentou que pensou em algum momento em começar uma família com seu amigo. “Sim, eu teria gostado”, acrescentou o ator.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

No entanto, San Miguel refletiu sobre a possibilidade de ter sido parceiro de Carlos Carlín e garantiu que teria sido “impossível” que um relacionamento entre os dois tivesse funcionado. Segundo ele, isso ocorre porque ambos têm personalidades muito diferentes que se unem bem como amigos, mas não como amantes.

“Tirávamos os olhos, acabávamos aos domingos. Carlín é um eremita recontra, acho que ele quer ficar sozinho para o resto de sua vida com Mystic e Layla (seus cães) e suas bonecas. No meu caso, quero encontrar alguém que seja o melhor para mim. Carlin está mais frio, sou mais apaixonado”, disse a figura da América TV.

“Se decidirmos iniciar um relacionamento, acabaríamos nos matando em 48 horas. É um amor e ódio”, enfatizou o ator. “E eles estão sendo boas pessoas com 48 horas, acho que em uma hora e meia eu não suporto mais você. Mas eu ainda o amo, eu o admiro, ele faz parte da minha família, há muito amor, respeito, admiração. É um prazer trabalhar e criar com ele”, acrescentou Johanna.

