“Incomoda que pensemos de forma diferente”: membros do PAN apoiaram López Rabadán mencionando-o na “manhã”

O senador do Partido de Ação Nacional (PAN), Quênia López Rabadán, tornou-se um dos mais fortes opositores do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), então, tanto da Câmara Alta quanto no social redes, ela sempre deixa claro o descontentamento dele com as declarações e ações do presidente.

Diante de constantes comentários e acusações, o presidente, como é habitual, evidenciou o legislador durante a seção Quem é quem das mentiras de Ana García Vilchis, que busca as supostas notícias falsas para atingir a Quarta Transformação (Q4).

Embora López Rabadán não tenha ficado em silêncio e exigisse o Tabasqueño, vários de seus colegas do partido decidiram apoiá-la e enviar-lhe mensagens de apoio após essa menção no Palácio Nacional.

Em primeira instância, o líder nacional do azul e branco, Marko Cortés, compartilhou seu apoio e enviou uma mensagem a López Obrador, que, garantiu, “nos incomoda pensar diferente”, bem como às pessoas que “constantemente lhe mostram suas mentiras e erros”. Por esse motivo, ele pediu para continuar levantando a voz para o México.

Santiago Creel, vice-presidente da Câmara dos Deputados, também se apresentou e afirmou que AMLO “usa o poder para polarizar o povo do México”. Além disso, ele exigiu parar as acusações e ataques contra López Rabadán e todos os seus adversários.

Por sua vez, a deputada federal do Distrito 4 em Yucatán, Cecilia Patron Laviada, rejeitou o uso de recursos públicos para atacar jornalistas e opositores, situação da qual apontaram López Obrador. Ele também indicou que a seção Quem é quem das mentiras “é uma máscara do autoritarismo de Morena”.

A ex-candidata presidencial e a governadora do Estado do México, Josefina Vázquez Mota, também se solidarizou com seu colega partido e falou a favor daqueles que buscam proteger o meio ambiente dos megaprojetos do 4T.

“Minha solidariedade com meu colega @kenialopezr e os ativistas cidadãos que falam por nosso patrimônio natural. Sou a favor de ouvir as vozes dos mexicanos que buscam proteger o meio ambiente, diante do ecocídio no trecho 5 de #TrenMaya”, escreveu a partir de sua conta no Twitter.

Por fim, Jorge Romero Herrera, coordenador da bancada do PAN na Câmara dos Deputados, disse que o Palácio Nacional continua a perseguir e intimidar opositores, situação que chamou de “inaceitável”.

Essas respostas vieram depois que o presidente federal mencionou, durante a coletiva de imprensa da manhã de 6 de abril, um trecho de uma entrevista que Kenia López deu a um canal no YouTube onde se manifestou contra o Trem Maya.

Em tal espaço liderado por Carlos Alazraki, a legisladora determinou que, na perspectiva dela, esse projeto é “mais um capricho” do presidente mexicano, onde o ecossistema, que inclui o Golfo do Mar do México e o Caribe.

“Esses caras de Morena e do governo de López Obrador, com esse capricho do Trem Maya, vão até mudar o azul turquesa do mar, basta ver o quão letal, quão prejudicial um governo ignorante e um governo populista podem ser”, disse López Rabadán.

Sobre essas declarações, López Obrador disse que adjetivos como “populista” e “ignorante” fazem parte do pensamento conservador, porque, na perspectiva deles, esses personagens assumem que “todo mundo é ignorante, nós não somos”.

