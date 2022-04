Como evitar ser vítima de fraude na revenda de ingressos para shows

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 11MAYO2018.- Personas que adquirieron boletos para el concierto de Amanda Miguel y Diego Verdaguer para el 10 de Mayo en el Teatro Morelos, acudieron a pedir el reembolso de su dinero después de haber sido cancelado el concierto, personal del DIFEM dijo que respaldará legalmente al público por el incumplimiento de la empresa contratante. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Depois de viver muito tempo na pandemia, longe dos shows ao vivo e das artes como música, museus, peças teatrais, até cinema e muito mais, as atividades gradualmente voltaram ao cotidiano, sendo abrigadas com grande incentivo pelos fãs.

É o caso dos shows que, para o México, receberam recentemente um número exorbitante de artistas nacionais e internacionais de grande renome, capazes de atrair massas de fãs em locais de até mais de 10.000 pessoas.

Isso, no entanto, não tem sido muito divertido para todos, pois também reativou uma atividade conhecida como revenda de acessos. Numerosos casos apareceram nas redes sociais de pessoas que, em busca de seus preciosos ingressos, foram enganadas por pessoas envolvidas nessa atividade ou por vendedores em aplicativos da web que a promovem.

Por isso, funcionários da Unidade de Polícia Cibernética, do Ministério da Segurança Cidadã (SSC) da Cidade do México, anunciaram um monitoramento e detecção de atividades cibercriminosas nas quais são oferecidos ingressos apócrifos para eventos de massa, principalmente por meio de redes sociais.

La reventa de boletos se convirtió en un problema digital tras la pandemia FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM Edgar Negrete | Edgar Negrete

Acima, depois de receberem vários avisos, incluindo relatos em que os fãs buscavam acesso aos ingressos por meio desses métodos, a maioria com promessas de, por exemplo, baixos custos.

No entanto, na hora de tê-los em suas mãos e tentar acessar o show, evento esportivo ou cultural em alta demanda a todo custo, eles não puderam fazê-lo porque eram ingressos falsos, uma atividade que eles rotularam como Phishing.

Por esse motivo, a Unidade de Polícia Cibernética do SSC emitiu as seguintes recomendações aos cidadãos que desejam comprar ingressos por meio de páginas da Internet:

° Verifique a autenticação dos sites ou páginas nas quais você navega.

° Observe que as páginas não estão escritas incorretamente e que as imagens gráficas são de boa qualidade.

Para evitar que sigan creciendo los fraudes en la reventa de boletos, es importante acudir a denunciar FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM Iván Stephens | Iván Stephens

° Verifique a autenticidade de uma página e leve em consideração que o URL começa com https:, o “S” no final significa que é um site com comunicação criptografada ou “um site seguro”.

° Não existe uma regra que se aplique se um site está totalmente protegido contra o certificado de segurança, mas tê-lo é um ponto positivo para ele.

° Se houver dúvidas sobre a veracidade de um site, faça uma captura de tela ou copie o URL para enviá-lo à Polícia Cibernética, cuja equipe o ajudará a identificar sites fraudulentos.

° Consulte os termos e condições das plataformas ou aplicativos, antes de colocar seus ativos, dados pessoais e bancários em risco.

° Verifique com as plataformas de vendas on-line para descobrir se elas têm uma associação legal com esses aplicativos

° Instale um antivírus em todos os dispositivos usados para navegar na web, para evitar que sejam vulneráveis ao roubo de informações.

° Verifique as estatísticas de download e as avaliações sobre os aplicativos que você deseja instalar.

° Revise as permissões que os provedores solicitam para acessar informações pessoais e outras funções em dispositivos móveis.

El Phishing es uno de los más repetitivos fraudes que se desarrollan a través de la reventa de boletos FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso | Mario Jasso

Se a pessoa acessou um desses ingressos na revenda, e ele fez parte do Phishing, então ele pode ir às autoridades competentes, neste caso o Ministério Público, onde você deve registrar uma reclamação sobre isso.

Você também pode entrar em contato com a Cyber Police em policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx ou 5242 5100 ramal 5086. para denunciar anúncios suspeitos ou aplicativos irregulares.

As reclamações também estão disponíveis através das contas oficiais de mídia social desta Secretaria no Twitter em @SSC_CDMX e @UCS_GCDMX, e no Facebook como Polícia Cidade do México.

CONTINUE LENDO: