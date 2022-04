Com 90 quilos de explosivos em uma carga de cenoura, três equatorianos foram presos em Nariño

As autoridades confirmaram a detenção de três cidadãos equatorianos que foram pegos com uma grande carga de explosivos no departamento de Nariño.

Estes são Guillermo David Obando, Germán Raúl Gualavisi e Miguel Perugachi, três equatorianos que foram presos em 31 de março quando transportavam 90 quilos de explosivos camuflados em uma carga de cenouras e cebolas que transportavam pelas estradas de Nariño.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as 200 barras de pentólito, cada uma pesando 450 gramas, deveriam ser entregues aos membros dos dissidentes das FARC.

Ao aceitar o pedido do Ministério Público, o Juiz Criminal Promíscuo de Guachucal, Nariño, privou de liberdade os três cidadãos equatorianos contra os quais emitiu medidas de segurança na prisão.

Obando, Gualavisi e Peruganchi foram acusados de supostos co-autores responsáveis pelos crimes de fabricação, tráfico e porte de armas de fogo, munições de uso privado, restritas pelas forças armadas ou explosivos agravados.

Deve-se lembrar que a captura dos três homens de cidadania equatoriana foi presa no quilômetro 3 da estrada Ipiales-Guachucal, no auge da aldeia Ipialpud deste município.

Entre cenouras e cebolas, eles esconderam o material explosivo

De acordo com a investigação realizada pela Procuradoria-Geral da República, os três homens viajavam em um veículo Chevrolet com placas BZU 103, no qual foram transportados quatro pedaços de cenoura e cebola grande.

Passando por um posto de controle realizado por membros da Polícia Rodoviária de Nariño, um dos homens uniformizados deu-lhes o sinal de pare, que eles cumpriram sem colocar nenhum tipo de oposição.

As autoridades procederam à busca do veículo e, nessa tarefa, verificaram a carga transportada pelos três homens dentro do carro. Foi nesse momento que os policiais perceberam que camufladas entre os feixes de cenoura e cebola de cabeça grande estavam barras do explosivo pentólito de alta potência.

Segundo as autoridades, cada uma das barras encontradas tinha pelo menos 450 gramas de material explosivo adequado para detonação, para um total de 90 quilos de explosivos.

A Procuradoria-Geral assegurou que, de acordo com as investigações, essa acusação de explosivos seria entregue aos dissidentes dos extintos guerrilheiros das FARC que operam em Tumaco, Nariño e outras áreas do departamento.

Deve-se notar que durante esse período anterior às eleições presidenciais a serem realizadas em maio deste ano, vários ataques terroristas e distúrbios da ordem pública foram registrados em diferentes áreas do país.

Até agora, as autoridades não estabeleceram se os explosivos encontrados na carga de cenoura seriam usados para qualquer ataque terrorista no âmbito das eleições na Colômbia.

Deve-se lembrar que a capital do país está em alerta para possíveis ataques terroristas, como o ocorrido há alguns dias em Ciudad Bolivar, onde um explosivo foi ativado perto de um IAC da Polícia Nacional. Isso deixou dois menores mortos.

