Coldplay confirma seu segundo show no Perú e muda a data de seu primeiro show

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

O Coldplay confirmou em meados de dezembro de 2021 que em sua turnê mundial “Music of the Spheres” incluiu o Perú para se apresentar no próximo mês Setembro de 2022 na esplanada do Estádio Nacional.

A banda liderada por Chris Martin conseguiu fazer ESGOTADO nas primeiras horas da venda de seus ingressos e a pedido de seus fãs, neste 7 de abril, a segunda data para um show em Lima foi confirmada para quarta-feira, 14 de setembro.

A banda inglesa foi um dos primeiros grupos internacionais a confirmar o Perú entre sua lista de países para encantar seus fãs com um show ao vivo. Até agora, nenhum detalhe adicional foi dado sobre quando as vendas ou os custos dos ingressos começarão.

EM QUE DATA SEU PRIMEIRO SHOW MUDOU?

Por meio do Instagram oficial do Peruconcerts, foi anunciado que o primeiro show do Coldplay acontecerá na terça-feira, 13 de setembro, alterando a data, já que havia sido agendado para terça-feira 20 do mesmo mês.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

