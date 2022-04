Bruce Willis: as primeiras imagens após anunciar sua aposentadoria devido à afasia

Bruce Willis tem sido um dos atores mais cativantes de Hollywood, tendo conquistado o coração do público com papéis como o que estrelou no Armagedom, mas também é frequentemente lembrado por estrelar filmes de ação como Duro de matar ou filmes de suspense como O Sexto Sentido.

É por causa do exposto que depois que o artista relatou sua aposentadoria da indústria porque ele foi diagnosticado com afasia, uma doença que afeta a capacidade de entender ou se comunicar, tanto seus fãs quanto colegas do meio ficaram surpresos.

Agora foi sua esposa, Emma Heming, que compartilhou de suas redes sociais as primeiras imagens mostrando o ator após a decisão complicada que ele tomou.

“Mamãe e papai em seu habitat favorito”, pode ser lido na descrição da postagem no Instagram.

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

Assim, nas fotografias, Emma é vista em calças jeans e botas marrons sentada em um tronco enquanto sorri e vê Bruce. Por sua vez, o ator de 67 anos posa com um colete laranja, uma camisa e jeans. Ambos estão no que parece ser uma floresta e parecem completamente apaixonados.

O post que já tem mais de 31 mil curtidas foi rapidamente preenchido com comentários e muitos deles foram de bons votos para o casal. .

“Minha querida Emma, penso em você e desejo tudo de bom”, escreveu Simona Krainova.

Um usuário também acrescentou: “Eu reconheço esses olhos, vi os mesmos no meu pai quando ele foi diagnosticado aos 59 anos. Eu abraço você e sua família de todo o coração e espero que esse caminho seja cheio de coisas boas que entorpecem a dor.”

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

Há apenas uma semana, a família do protagonista de Testemunha Protegida emitiu um comunicado anunciando os momentos difíceis pelos quais Willis está passando.

“Para os incríveis seguidores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com grande consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele”, disse Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.

Da mesma forma, ele se aprofundou no fato de que eles decidiram compartilhar a notícia com os fãs de Bruce porque eles também estiveram com o artista ao longo de sua carreira.

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e somos muito gratos por seu amor contínuo, compaixão e apoio. Estamos passando por isso como uma forte unidade familiar e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para você, assim como você faz para ele”, você pode ler.

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

No final do anúncio, a família mencionou que está tentando viver o momento e fazendo o melhor para o bem-estar da celebridade.

“Como Bruce sempre diz, 'Viva isso' (viva o momento) e juntos planejamos fazer exatamente isso”, concluíram.

Um dos atores que enviou uma mensagem comovente para Bruce assim que soube da notícia foi o ator Sylvester Stallone, que prestou homenagem ao amigo de sua conta no Instagram.

“Nós nos conhecemos há muito tempo, rezo pelo melhor para você e sua linda família”, escreveu o ator que colaborou em The Indestructibles com Willis.

