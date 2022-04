“Aquele que pensa que é rei”: Denise Dresser eclodiu contra AMLO por criticar ministros da SCJN

A cientista política e escritora Denise Dresser atacou o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por censurar a atitude do Supremo Ministro Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) perante a Reforma da Eletricidade.

Durante sua coletiva de imprensa matinal do Palácio Nacional, o presidente federal criticou os ministros da Corte por se concentrarem em fundamentos legais e não “se aprofundarem” na definição da constitucionalidade da Reforma.

AMLO disse que os ministros devem considerar que a Reforma da Eletricidade de Enrique Peña Nieto foi aprovada com subornos (Governo do México/YouTube)

Em sua participação, o chefe do executivo indicou que os ministros deveriam considerar que a Reforma da Eletricidade de Enrique Peña Nieto foi aprovada com subornos aos legisladores, sem ter uma “discussão minuciosa”.

“(Os ministros) são seres de outro mundo, que essa reforma foi aprovada com subornos e que há um julgamento contra o diretor da Pemex (Emilio Lozoya), que confessou ter dado subornos aos legisladores para aprovar a reforma energética”, disse.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

E acrescentou: “Pode o poder das empresas mais? E que eles não vêm a mim que a lei é a lei, que eles não vêm a mim com a história de que a lei é Na lei, o que vai ser provado é se são advogados que defendem o interesse público ou são empregadores, advogados de negócios”.

Em resposta à sua declaração, a cientista política lembrou que quem não dá importância à lei é ele, pois “a viola todos os dias”; em sua mensagem, ela lamentou que, com suas declarações, o presidente López Obrador queira acreditar que é rei, mas ele é realmente um “neopriista ”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

Antes de sua publicação, as reações dos internautas não demoraram a chegar, pois vários usuários lamentaram que a pessoa no poder não respeitasse a Constituição ou as instituições.

“Muito sério, sua intenção é clara, de aproveitar TUDO: monopólio elétrico governado pelo estado; sistema eleitoral onde tudo é decidido por ele para aumentar sua concentração de poder. Se você não está preocupado, não está prestando atenção”, “'E que eles não me venham com a história de que democracia é democracia': AMLO 2024″, e “Aquele que jurou em sua posição cumprir a Constituição e as leis que dela emanam”, foram algumas das respostas.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Assim como Denise Dresser, internautas e figuras da oposição correram contra o presidente López Obrador pelas declarações dadas durante sua tradicional manhã.

Foi o caso do ex-presidente do México, Felipe Calderón Hinojosa, que comparou as palavras que o chefe do executivo deu quando assumiu o poder em 2018 com as que disse na quarta-feira: “'Protesto para manter e fazer cumprir a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos e as leis que emanam daí.”: López Obrador, 2018. 'E não me conte essa história, que a lei é a lei: López Obrador, 2022″.

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

Enquanto a senadora do Partido da Ação Nacional (PAN), Lilly Tellez, compartilhou a citação e acrescentou: “Palavras do presidente Andrés Manuel López Obrador, hoje, 6 de abril de 2022, em cerimônia oficial no Palácio Nacional”.

Enquanto isso, o jornalista Pascal Beltrán del Río disse que não ficou surpreso com as palavras do presidente, já que para AMLO, a lei nunca foi a lei, mas “o que ele diz”. “É melhor eu não ter protestado para cumprir e fazer cumprir a lei. Que aberração é essa, ele diria”, acrescentou.

