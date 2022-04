AMLO e Sheinbaum não cumpriram as medidas para parar de disseminar a Revogação de Mandato: TEPJF

O Tribunal Eleitoral do Judiciário da Federação revisou as medidas cautelares impostas pelo Instituto Federal Eleitoral contra a chefe de governo Claudia Sheinbaum e o presidente Andrés Manuel López Obrador sobre a divulgação de Revogação do mandato e considerou-se que as mensagens divulgadas por ambas as partes constituíam governo propaganda durante um período proibido.

É importante lembrar que o INE ordenou em mais de uma ocasião que o presidente López Obrador se abstenha de falar ou promover a consulta popular, uma vez que a Instituição é a única que pode promover a participação neste exercício democrático.

O Instituto ordenou que o presidente López suspendesse a transmissão da conferência de imprensa matinal em 18 de março e se abstenha de promover a revogação do mandato, enquanto a chefe de governo Claudia Sheinbaum foi convidada a parar de transmitir obras do governo.

Em sessão pública por videoconferência, os juízes consideraram válido o aviso que Sheinbaum havia recebido, uma vez que a Lei Federal sobre o A revogação do mandato proíbe os servidores públicos de divulgar ações e conquistas governamentais de 4 a 10 de abril, data em que ocorrerá a consulta popular.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

Os juízes Felipe de la Mata Pizaña e Felipe Fuentes apresentaram dois projetos de lei alegando que AMLO e Sheinbaum violaram seus deveres constitucionais e ignoraram os apelos do INE. A última foi em 29 de março quando a chefe de governo recebeu ordens para excluir 10 postagens de sua conta no Twitter.

Sobre isso, a presidente comentou em um tuíte: “Hoje recebi um novo emprego da @INEMexico forçando a exclusão de postagens nas redes sociais que ela acha que são propaganda. Eu continuo baixando redes, mas vamos desafiar, pois consideramos isso parcial e excessivo. Mais uma vez.”

José Luis Vargas foi o único que votou contra os projetos apresentados e comentou: “Na minha opinião, o decreto de interpretação autêntica emitido pelo Congresso da União é após os fatos que estão sendo denunciados e não deve aplicar retroatividade”. Os outros rejeitaram as alegações do presidente e do chefe de governo.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

Da mesma forma, o INE ordenou que 13 governadores de Morena e partidos aliados excluíssem tweets que, de sua perspectiva, representavam propaganda do governo. Entre os envolvidos estavam Miguel Ángel Navarro Quintero, Layda Sansores San Roman e Indira Vizcino Silva.

De acordo com um comunicado de imprensa, o INE determinou que a partir desta quinta-feira, 7 de abril, a transmissão na rádio e na televisão do processo de Revogação de Mandato terminará e continuará com a publicação por todas as redes sociais da informação necessária para garantir o exercício do direito de cidadão participação nesse processo.

A conselheira Claudia Zavala Pérez mencionou que: “Os servidores públicos deixaram muito a desejar em termos democráticos, uma vez que ignoraram as determinações das autoridades quanto à divulgação do exercício, incluindo o Tribunal Eleitoral”. Ele também afirmou que “isso fala de muito pouca responsabilidade por parte dos servidores públicos”.

Finalmente, os juízes em uma sessão privada determinaram que, se Sheinbaum retomar tais práticas nas próximas horas, ele poderia receber uma reprimenda pública, bem como outras sanções.

