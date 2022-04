Alma, esta é a mascote da Copa América Femenina Colombia 2022

No meio do sorteio da fase de grupos da Copa América Femenina Colômbia 2022, a Conmebol revelou o mascote oficial do campeonato. Esta é Alma, irmã de Pibe, mascote da Copa América Brasil 2021, e que é descrita como uma personagem forte, corajosa, sociável, divertida e apaixonada.

Alma acompanhará os torcedores nos estádios onde será disputada a Copa América Feminina, Cali (Estádio Pascual Guerrero), Armênia (Estádio Centenario) e Bucaramanga (Estádio Alfonso López), onde será disputada a grande final do campeonato. Além disso, espera-se que ele visite alguns estádios na América do Sul como parte da campanha de promoção da Copa América.

Nesta quinta-feira, 7 de abril, o sorteio da fase de grupos da Copa América Femenina Colômbia 2022 foi realizado na sede da Conmebol, na cidade de Assunção, Paraguai. Este torneio de seleções dá três vagas diretas para a Copa do Mundo Feminina, a ser disputada na Nova Zelândia e na Austrália em 2023. Também haverá duas equipes (quarta e quinta da fase final) que se qualificam para a repescagem.

A fase preliminar é composta por 10 equipes que foram sorteadas em dois grupos de cinco equipes cada. No Grupo A, a Colômbia será a principal semente como país anfitrião, as equipes que completam o grupo são: Chile, Equador, Paraguai e Bolívia. No Grupo B, será o Brasil como a atual equipe campeã e será acompanhado por: Perú, Venezuela, Argentina e Uruguai.

Na fase de grupos, as equipes enfrentarão uma única partida e a partida de abertura será entre os anfitriões, Colômbia x Paraguai. Das oito edições da Copa América Feminina, o Brasil foi coroado campeão em sete (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018), enquanto a Argentina em uma (2006). O último torneio, no qual o anfitrião foi vice-campeão, foi no Chile.

Outro dos lugares premiados por este campeonato em sua fase final será o torneio de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, isso será para os campeões; o vice-campeão irá para a repescagem. Enquanto do terceiro ao quinto lugar terá uma vaga nos Jogos Pan-Americanos em 2023, eles serão hospedados pelo Chile, para o qual a seleção deste país tem cota direta. Caso essa seleção termine em qualquer uma das posições listadas, a cota será dada à próxima equipe na classificação.

Um dos aspectos a ter em mente é que o evento será realizado após 4 anos da última edição e a partir de 2022 será realizado a cada 2 anos. Além disso, haverá um aumento nos prêmios em dinheiro, para os campeões será de $1.500.000 e para os segundos classificados $500.000. Para o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, isso representa um progresso e define um tom para o novo futuro do futebol feminino continental.

