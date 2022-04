A Ucrânia acusou a Rússia de tirar os mortos das ruas para esconder evidências de crimes de guerra

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

O presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, acusou a Rússia na quinta-feira de “retirar os mortos das ruas e porões do território ocupado” para esconder evidências “de crimes de guerra” que seu exército está cometendo na Ucrânia.

Em sua mensagem desta manhã, Zelensky disse ter “informações de que o exército russo mudou suas táticas e está tentando tirar os mortos das ruas e porões do território ocupado. Ucranianos mortos. Isso é apenas uma tentativa de esconder as evidências e nada mais.”

Mas “a responsabilidade não pode ser evitada. Já conhecemos milhares de pessoas desaparecidas. Já sabemos de milhares de pessoas que poderiam ser deportadas para a Rússia ou mortas”, disse Zelensky, que prometeu “descobrir as circunstâncias da maioria dos nossos cidadãos desaparecidos”.

O presidente ucraniano acredita que, pelo que foi visto em Bucha, “parece que a atitude em relação ao estado russo moderno está finalmente mudando no mundo” e que agora a atitude em relação à Rússia é simples: “Ou você apoia a busca pela paz ou apoia massacres injustificados”.

Ele também pediu aos cidadãos russos que enfrentem “a maquinaria repressiva russa”, porque isso sempre será melhor do que “ser equiparado aos nazistas pelo resto de sua vida”.

Depois de um dia em que aliados ocidentais decidiram aumentar suas sanções contra a Rússia e seus interesses no mundo, o presidente ucraniano disse que, embora “espetaculares”, essas sanções “não são suficientes” e que continuarão a insistir em um bloqueio completo do sistema bancário russo e do rejeição do petróleo daquele país.

“Se não houver um pacote realmente doloroso de sanções contra a Rússia”, disse Zelensky, a Rússia o considerará como uma permissão para atacar o Donbass, as regiões do leste da Ucrânia cuja independência Moscou reconheceu e nas quais a Rússia agora quer focar sua ofensiva.

Zelensky também pediu na quarta-feira sanções mais amplas e “realmente dolorosas” para a Rússia diante dos novos pacotes impostos pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

“Os países ocidentais anunciaram um novo pacote de sanções contra a Rússia. Novos investimentos são bloqueados, restrições são aplicadas contra vários bancos na Rússia, sanções pessoais são adicionadas, bem como outras restrições. Este pacote parece espetacular. Mas não é suficiente”, disse Zelensky em seu discurso, segundo comunicado no site oficial da presidência.

Assim, reiterou que a Ucrânia continuará a “insistir em um bloqueio total do sistema bancário russo”, o que dificulta seu movimento nas finanças internacionais, bem como a compra de petróleo duro no mundo democrático ocidental.

“O embargo ao fornecimento de petróleo russo será aplicado de qualquer maneira. O formato será encontrado. A única questão é quantos homens e mulheres ucranianos mais terão tempo para matar os militares russos, para que você, alguns políticos - e nós o conhecemos - possam fazer um pouco de determinação em algum lugar”, disse.

